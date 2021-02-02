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越南生蚵又出包 藏諾羅和A肝病毒遭退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
許多民眾喜歡吃生蚵。圖非為查驗的生蚵。 圖／本報資料照片
許多民眾喜歡吃生蚵。圖非為查驗的生蚵。 圖／本報資料照片

又是越南生蚵！繼上周衛福部食藥署攔下驗出諾羅病毒的越南進口鮮蚵，5000多公斤後，食藥署今天公布的最新邊境查驗違規名單，又見255公斤的越南生蚵被驗出諾羅病毒，另外270公斤被驗出A型肝炎病毒，全數遭退運銷毀。

食藥署上午公布共有17項不合格食品名單，包括自日本進口的蘋果、鮮橙等水果；印度的茶葉、黑豆蔻等；越南進口的生蚵等多項農產品及水產品。

其中，自越南進口的鮮蚵，包括英裕貿易有限公司進口一批95公斤、陽澄之王有限公司各進口一批160公斤，共兩批北驗出諾羅病毒陽性。另外，升邦新創物業開發股份有限公司進口的一批270公斤，則被驗出A型肝炎病毒。

對於越南生蚵連續出包，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，因為上周查獲五批後，越南已經發生六個月內累計十批鮮蚵驗出諾羅病毒，便已經要求越南政府提出說明，上周也已經針對越南進口的鮮蚵加強抽驗比率，從這周開始則會調升百分之百。

另外，也將違規的廠商名單移交給衛生局，針對從越南進口的生蚵進行後市場稽查。至於禁止出口的措施，則因為目前仍在要求對方政府回復的期限內，因此尚不會祭出如此嚴厲的手段。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，諾羅病毒好發於冬、春之際，尤其過年前後民眾常因為生食海鮮而感染。症狀以嘔吐為主，並伴隨腹瀉、發燒和全身酸痛，而酒精無法殺死諾羅病毒，因此建議民眾少生食、以肥皂勤洗手，環境則須以漂白水消毒。

另根據疾管署網站資料，A肝病毒會造成造成A型肝炎，症狀為忽然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸，主要是由吃下受A型肝炎病毒汙染的水或食物感染。

越南 諾羅病毒 肝炎

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