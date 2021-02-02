影/及時發現711二度誤中陷阱 林務局表揚2黑熊友善部落

林務局東勢林區管理處去年救援並野放編號711的台灣黑熊，但從去年12月下旬開始，711移動路線一路往果園與聚落移動，在12月下旬到今年1月23日陸續滋擾苗栗及台中4處農園，受滋擾的農民及部落積極配合林管處進行防治及驅離，林務局今日於桃山活動中心表揚2處黑熊友善部落、4處積極通報且防治的農舍及17名協助移除陷阱的居民，感謝部落願意創造熊人共榮的友善環境。

東勢林管理處表示，去年10月從東卯山救援一隻誤中陷阱的編號711台灣黑熊，去年12月初傷癒野放至雪山坑溪野生動物重要棲息環境，每日監測其移動軌跡。起初半個月711在雪霸國家公園內移動，但從12月16日起卻一路往苗栗的果園與聚落移動，進入原先設定的衛星電子圍籬範圍，更在12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，入侵鐵皮農舍及工寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。

東勢林管處掌握711往聚落移動時，立即派員向居民宣導及協助各項防治，17名部落居民移除原於果園周遭設置的200多具陷阱、4處受滋擾的農戶發現熊蹤都第一時間通報，並收起農舍周邊食物、配合林管處架設震撼彈、自動相機監測，部落居民甚至與森林護管員組隊以不傷害黑熊的方式驅趕，日夜於部落、果園間奔波巡護，希望將711趕離部落範圍、回到保護區。在1月23日大規模的驅離行動中，即時發現711誤中防治獸害的陷阱，林管處立即啟動救援工作，目前711在特生中心低海拔試驗站醫療照養。

為表揚苗栗麻必浩及台中桃山部落的保育精神，林務局長林華慶今到桃山社區活動中心，頒發獎座感謝積極通報的4位農民及協助移除陷阱的17位居民。