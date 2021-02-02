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治療癌疲勞、預防偏頭痛 多款高價新藥最快三月納給付

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署今宣布已通過給付多款新藥，最快三月實施。本報資料照片
健保署今宣布已通過給付多款新藥，最快三月實施。本報資料照片

健保署今宣布已通過給付多款新藥，癌藥部分有四款，包括黑色素瘤的雙標靶藥、三陰性乳癌PARP抑制劑標靶藥、前列腺癌新成分口服藥、癌因性疲憊症的注射劑更是台灣自行開發、領先全球上市，一劑要價1萬2650元。可預防偏頭痛的單株抗體一針要價1萬1226元，也有給付，另也將給付多發性硬化症新藥，以及治療黴菌新藥、延緩抗藥性的抗生素。上述八種新藥最快三月起給付，未來五年大約2581人受惠。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，癌因性疲憊症常出現在癌症末期病人，不論透過休息等各種方式，都無法有效恢復體力，使人沒有辦法工作、照顧家庭。這次納入給付的癌因性疲憊症的治療用藥（polysaccharides of astragalus membranaceus），是台灣臨床醫學研究的重要突破，由馬偕醫院放射腫瘤科榮譽主治醫師賴允亮主持，以科學技術萃取傳統藥材、製成針劑並證實有效。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰指出，根據現有臨床試驗，這款新成分藥物對於乳癌患者效果較明顯，因此首波開放第四期乳癌患者使用，未來將根據更新試驗報告研議是否提供其他癌症。目前一劑給付1萬2650元，未來五年大約有1582人受惠，健保財務影響1.2約億元。

北榮神經醫學中心主任王署君表示，偏頭痛主要與基因、環境、壓力相關，難以預防，是導致五十歲以下年輕人失能的首要非癌疾病。慢性偏頭痛的定義則是每個月頭痛15天，其中8天是嚴重的偏頭痛，並且持續三個月。這是非常痛苦的，加上患者正值具勞動生產力、需要育兒的年紀，疾病將衍生很大的社會損失。

王署君表示，過去研究發現，慢性偏頭痛發作時，患者體內的CGRP神經胜肽會上升，若以單株抗體或受體拮抗劑減少這個神經胜肽，可以有效預防發作，就是這次納入給付新藥（galcanezumab）的原理。現有藥物雖然療效不錯，但總有一兩成患者沒效，需要嘗試昂貴的新藥，健保能給付，對病人是很好的消息。

黃兆杰表示，這款預防偏頭痛的新藥是注射劑，每個月打一次，一劑給付1萬1226元，預估五年內大約930人受惠，健保財務影響約4870萬元。台灣黑色素瘤病人常見V600E突變，這次也同意給付雙標靶藥（dabrafenib/trametinib），預估五年內60位患者受惠，健保財務影響約9380萬元。

王正旭表示，台灣的黑色素瘤患者特性與歐美不同，雙標靶可以提供更好的治療，臨床處理上更具優勢。這次納入給付的三陰性乳癌口服PARP抑制劑標靶藥物（talazoparib）、以及治療兩種類型前列腺癌的新藥理機轉藥物（apalutamide），預計五年內共近千人受惠，健保財務影響大約5.4億元。

黃兆杰表示，免疫較差的病人可能會有被麴菌、黴菌感染、治療侵犯性麴菌症及白黴菌症的新藥（isavuconazole）也納入給付，對肝臟、眼睛、皮膚及皮下組織之副作用比現有藥品小。注射一劑9883元，膠囊一粒1325元，五年財務影響約1810萬元。

對於抗藥性綠膿桿菌及抗藥性大腸桿菌具療效的抗菌劑（ceftolozane/tazobacctam），則可減少其他抗生素使用，進而減緩抗藥性散布，臨床重要性，一劑1792元，預計五年內約4000多名患者受惠，財務影響大約0.8億元。治療次發展型多發性硬化症的新藥（siponimod）為口服劑型，可提升使用方便性，預計五年內有50多名病患受惠，財務影響約490萬元。

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