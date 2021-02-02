過年瘋爬山 內政部提醒有高山症狀千萬別勉強

農曆春節將至，民眾開始安排各式休閒登山活動。內政部今天提醒，一般只要到海拔2500公尺以上的高山上，多少會出現高山症狀，一旦急性高山症發作，就先撤退，下降高度，千萬別勉強。

內政部表示，最近天暖花開，大家都想衝一波高山賞花，不管是有經驗的登山者、還是初學者，高山症都有可能找上你。一般只要到海拔2500公尺以上的高山上，多少會出現高山症狀，像是頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心、周邊水腫、倦怠等。

內政部表示，一旦吃藥休息還是沒有緩解，甚至出現步伐不穩、呼吸困難等狀況，千萬不要勉強，應盡可能下降高度，下山休息。高山症只要事先預防，大部分都可以緩解不適，慢慢爬升，讓身體適應高山，適時補充水分、吃高熱量碳水化合物、不吃產氣食品、注意身體保暖或事先服用藥物，都是有效緩解方式。

詳細參考資料：http://w3.spnp.gov.tw/old/Mobile/Article.aspx?lang=1&a=C2nxNDtYdYQ%3D