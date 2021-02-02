一張圖讓你春節打掃別犯下背痛 這情況最好看醫生

農曆春節即將來臨，到醫院就診的「春節痛痛症候群」患者也隨之增加，醫師表示，無論是春節前的大掃除，或者是年節期間戰方城、打遊戲追劇等，都可能造成下背疼痛，嚴重的可能會讓你動彈不得，預防的方法除了姿勢要正確，加強核心肌群的鍛鍊，也能避免傷害。

安南醫院復健科醫師洪啟堯表示，根據統計數據顯示，高達8成5的成年人一輩子至少經歷過一次嚴重下背痛，常見危險因子包含抽菸、肥胖、年紀、女性、身心上吃重的工作、長時間久坐不動及身心症、焦慮、憂鬱症等心理因素。

洪啟堯指出，超過8或下背痛病人屬非特異性下背痛，亦即疼痛本身並非特定疾病或結構異常所引起，許多人彎腰搬重後「閃到腰」就是這類型，通常是肌肉韌帶拉傷所造成，所幸疼痛來去都快，大多幾周內即可緩解，可使用熱敷、止痛藥來減緩不舒服，如疼痛減緩至可忍受程度可多走動幫助放鬆痙攣肌肉及加速復原，切忌勿長時間臥床。

洪啟堯表示，下輩痛預防重於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛，重點是保持身體活動。

另外，需搬重時避免直接彎腰而是彎髖及膝關節，要不憋氣挺直軀幹緊縮腹部肌群，讓負荷盡可能靠近身體中心。

假若工作上須長時間坐或站，記得要時常變換姿勢如久站時前方可放置小矮凳讓雙腳可短暫輪流踩踏，而久坐時可頻繁變換坐姿或每25分鐘時就起身伸展走動。