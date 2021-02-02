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直播法會、寶殿畫社交距離 靈鷲山春節禮佛讓民眾安心

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
靈鷲山各殿堂已做好社交距離地標規劃，讓信眾新春禮佛更安心。圖／靈鷲山佛教教團提供。
靈鷲山各殿堂已做好社交距離地標規劃，讓信眾新春禮佛更安心。圖／靈鷲山佛教教團提供。

防疫期間，過年還可以到寺廟走春祈福嗎？靈鷲山表示，名列台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場，配合政府防疫規定，今年增加網路直播新春祈福法華法會及除夕拜願活動，各殿堂也做好社交距離地標規劃，規範人數及分批進入。靈鷲山呼籲民眾提早預約，配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等，讓春節禮佛更安心。

新冠肺炎疫情升溫，靈鷲山當家常存法師表示，採取高標準防疫措施，取消實體「與師有約」活動，改為線上聽「師父新春開示」；初一到初五直播新春祈福法華法會，讓海外及無法回山的信眾，也能透過網路參與。山上別具特色的除夕賀歲、全山法師拜願活動，也將首度透過鏡頭，讓各界跨越時空限制，與三寶同心、同願、同聚。

此外，靈鷲山推出線上點燈服務及網路拜年活動，民眾可在線上喝福圓茶，跟開山住持心道法師拜年，聆聽牛年開示，請領牛年紅包，領受今年要做的功課。

法師 網路直播 拜年

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