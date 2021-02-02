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影／過年買彩券想中獎？吳姍儒傳授「莫非定律」小撇步
為了迎接農曆春節到來，台灣彩券公司今天舉行「金牛好運來 過年就要買彩券」活動記者會，找來藝人Sandy吳姍儒擔任代言人，與台彩總經理蔡國基一同為台彩春節前的加碼活動宣傳。
吳姍儒把她自己買彩券的小撇步透露給大家，她說，一般人用電腦選號大都會選自己的生日或熟記的數字，卻不常中獎，但如果把選號往前或往後選一號，中獎機率就會很大。
吳姍儒建議大家不要耽溺於只選擇自己喜歡或習慣的數字，因為「莫非定律」非常神奇，有的時候你越覺得這號碼一定會中，可他偏偏就不中，結果應該要往前或往後選一號，中獎機率反而會很高，吳姍儒說，這就是財神爺非常調皮的地方。
台彩總經理蔡國基表示，台彩春節前最後一波5款刮刮樂新品，包括頭獎新臺幣500萬元的超人氣益智延長型刮刮樂「超級麻將」、總中獎率達50%的「招財進寶」與「牛運當紅」、經典數字「7」主題遊戲「超級777」與象徵新年財運到的「財神報到」，總獎項超過1187萬個，總獎金逾40億元；此外，今年春節前台灣彩券共發行16款新春限定刮刮樂，百萬以上獎項高達737個，是歷年春節前發行刮刮樂百萬以上獎項總數最多的一次。
蔡國基說，現在過年大家常把彩券當賀禮，當紅包包給小朋友，他邀請大家一同發揮公益彩券愛人助人的本質，一起「買彩券、做公益、積功德」。
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