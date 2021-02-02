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春節蘇花改路肩僅開放大客車 小客車若違規最高罰1800

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘇花改部分路段路肩將在春節假期首度開放大客車先行，若其他車輛違規行駛，將面臨900至1800元罰鍰。圖／公路總局提供
蘇花改部分路段路肩將在春節假期首度開放大客車先行，若其他車輛違規行駛，將面臨900至1800元罰鍰。圖／公路總局提供

今年春節7天連續假期，蘇花改路段首度開放大客車行駛路肩，預估若搭乘客運往返宜蘭、花蓮，塞車時段可較自駕節省40至60分鐘時間；目前路肩僅開放特定時段供大客車行駛，非大客車行駛路肩，將面臨900至1800元罰鍰，警方呼籲民眾注意。

春節連續假期從2月10日起至16日共計7天，公路總局第四區養護工程處預估南下返鄉車流，將從10日至12日湧現，初一蘇花路廊將湧最大車流，預估每日車流量可達1.8萬輛次，北返高峰則在16日，北上車流量可達2.2萬車次。

因應春節車流，首度開放大客車行駛蘇花改，開放路段為蘇澳永樂高架橋北端107公里處至東澳端113.4公里處；南澳段為武塔高架橋127.2公里處至漢本高架橋142公里處；和中段則為中仁隧道全段。

開放路肩行駛時段為2月10日至13日上午5點至下午5點，雙向路肩開放通行；14日（初三）上午7點至下午5點開放雙向通行；15、16日則僅開放北上，開放時間15日（初四）為中午12點至下午6點，16日（初五）則僅放行至下午4點。

公路總局指出，蘇花改路肩是緊急空間，這次是配合春節開放大客車行駛，其餘小客車、大貨車等車輛，只能行駛左側主線車道，並與右側路肩車輛保持橫向安全間距。

經公路總局第四區養護工程處統計，自去年1月蘇花改全線通車迄今，警方已針對違規行駛路肩車輛開出75張罰單，每張罰單面臨900至1800元罰鍰，公路總局指出，後續將對類似違規態樣加強取締，呼籲用路人切勿以身試法。

蘇花改 春節 高架橋

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