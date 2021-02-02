國旅崛起！消保處查核百家旅館住宿券 37家不合格

國外疫情嚴峻，觀光旅遊人潮轉往國旅市場。行政院消保處日前會同交通部觀光局及各地方政府，針對全國100間觀光旅館及旅館所使用之「住宿券」進行專案查核。查核結果發現，全部查核項目均符合規定者計63家，部分查核項目不符合規定者計37家。

消保處表示，此次共查核34家觀光旅館和66家旅館，共計查核「消費爭議處理申訴專線」、「履約保證責任(含記載、期間及落實)」及「不得記載事項」等8項目。不合格計37家，包括觀光旅館3家、旅館34家。除雲林縣觀月商務休閒旅館、花蓮縣承億文旅-花蓮山知道、煙波大飯店花蓮館等3家業者尚未改正完畢外，其餘34家業者均已改正完畢。

其中違反「履約保證責任」規定者共計15家，違規情況包括完全未記載履約保證相關規定、履約保證期間不足一年、無法提出證明文件或未提供履約保證。

違反不得記載事項者共計9家，違規事項包括定有「使用期限」限制、須搭配其他禮券共同使用。違反「消費爭議處理申訴專線」規定有28家，違規事項包括完全未記載申訴專線、僅記載政府機關電話，未記載業者申訴專線。

查核結果確認後，消保處依消費者保護法第56條之1規定，要求觀光局命業者於30日內限期改正。對於3家未改正完畢的業者，要求雲林縣政府及花蓮縣政府持續追蹤，若屆期未改正，將依法裁罰。

消保處呼籲觀光旅館及旅館業者，應依照「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定印製及銷售住宿券，並應確實落實履約保證機制。消保處也提醒消費者，購買住宿券時，務必注意住宿券是否有不合理限制，避免發生住宿糾紛，影響度假住宿興緻。