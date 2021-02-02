春節連假搭免費接駁車玩森林 12星座攻略來了

春節連假將至，林務局森林育樂場域推出許多新春活動，搭配免費接駁車，今年依照火象、風象、水象、土象等四種星座特質，介紹全台各地適合參加的活動。

★火象星座：按著地圖解任務

位於新北市的滿月圓國家森林遊樂區年初一至初五推出戶外走透透活動，遊客可於園區遊客中心索取任務地圖，按圖索驥走訪園區，完成任務即可兌換精美好禮，適合精力充沛的牡羊、獅子、射手。

★風象星座：腦力激盪玩推理

墾丁國家森林遊樂區新推出的戶外實境解謎遊戲「魔幻海角：森林的試煉」，2月6日開放預購，在園區搜查推理過程中認識恆春半島特有生物及自然美景，前150組預購者享有活動解謎包早鳥優惠價700元，前500名挑戰成功者還可拿到限量紀念後背包，適合聰明好學的雙子、天秤、水瓶。

★水象星座：手繪瓷器剪窗花

嘉義市的檜意森活村，初一到初五邀請瓷繪家徐瑞芬帶來瓷器彩繪杯體驗，還可以把美麗瓷器彩繪杯帶回家；嘉義縣鰲鼓濕地森林園區的東石自然生態展示館也在初一到初五舉辦「窗花剪紙」活動，教導製作美麗的窗花剪紙，感受古味春節，適合浪漫的巨蟹、天蠍、雙魚朋友。

★土象星座：一趟滿足全家樂

屏東縣的雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及花蓮縣的池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，初一到初五都有推出打卡送好禮活動，台東縣的知本國家森林遊樂區初一到初五也推出里山森林成果展，這些園區不但兼有風景與教育功能，周邊也有可以順遊的景點，適合闔家出遊同樂，有得逛、有得吃，還能長知識、拿好禮，適合煩惱要帶家人去哪走走的金牛、處女、魔羯。

林務局說，為了避免聯外交通壅塞，春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供園區外免費接駁車，東眼山也有桃園客運樂活巴士「東眼山二線L807」，每日兩班次免費接駁往返東眼山與大溪區公所；太平山國家森林遊樂區提供園區內免費接駁服務。

林務局提醒，除夕當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧與八仙山國家森林遊樂區休園但住宿山莊仍開放入住，其餘園區則休園1天。此外，藤枝及向陽國家森林遊樂區因受天災影響仍在休園中，請遊客勿前往。

為因應新冠肺炎疫情，各園區均訂有人流管制措施，除入園須量測體溫外，園區於到達管制人數時將啟動一進一出管制，進入室內場館須戴口罩，詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，請至台灣山林悠遊網查詢。