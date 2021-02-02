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旅行途中發燒、呼吸道症狀、腹瀉 觀光局放寬可退費

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
觀光局公告，旅客若在出發當日，或是旅程途中有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。圖／報系資料照
觀光局公告，旅客若在出發當日，或是旅程途中有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。圖／報系資料照

隨著國內疫情升溫，中央疫情指揮中心今下午也將開會討論春節是否啟動各大風景區，包括主題樂園在內的人潮總量管制警示等。觀光局也公告，旅客若在出發當日，或是旅程途中有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

觀光局表示，有關解約退費原則，只要是出發前，旅客如列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任，惟旅行社如有支付旅遊所需必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

此外，出發當日，旅客如有發燒者(耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃)者、曾發燒直至未使用解熱劑、退燒藥且不再發燒未達24小時或列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，旅行社如有支付旅遊所需必要費用，同樣也應經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

至於旅行途中，旅客有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，應協助旅客就醫，旅行社應將餘款退還旅客；旅客列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，旅行社應為旅客安排返回原出發地，或經雙方協議適當地點，並將餘款退還旅客。

觀光局強調，有發燒者症狀者應避免參加旅行團；另如屬中央流行疫情指揮中心發布「感染風險民眾追蹤管理機制」對象，亦應避免參加。

發燒 旅行社

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