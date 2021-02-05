快速搞懂「A2 β-酪蛋白配方奶」！為何 A2b 酪蛋白能改善敏感寶寶體質？

醫師：馬偕紀念醫院兒童腸胃科主任陳偉燾醫師

科學家發現，鮮乳中有A1與A2兩種酪蛋白，而A2β酪蛋白（A2beta酪蛋白）更易被人體吸收──這股風潮從紐澳到美歐，讓人們趨之若鶩，對於疼愛寶寶的母親們，這樣的營養配方更是格外獲得青睞。

▲研究：A2β酪蛋白（A2 beta酪蛋白）較容易被人體吸收，使A2β酪蛋白配方奶成為國際間敏感寶寶家長的焦點。 圖／Corbis 提供

純種 A2 牛成就珍稀A2酪蛋白配方奶！世上僅約30%乳牛為純種A2牛

馬偕紀念醫院兒童腸胃科主任陳偉燾醫師表示，「A2β酪蛋白配方奶」之所以掀起旋風，來自於培育A2牛，得先嚴選基因DNA、送海外認證後才能育種，新生小乳牛至少要養3年才能產乳。

因此，從A2牛製成的A2β酪蛋白配方奶更是珍稀，A2β酪蛋白配方奶擁有A2β酪蛋白（A2 beta酪蛋白），不含刺激蛋白，堪稱是敏感寶寶的配方奶粉新選擇。

而諸多研究，都顯示出A2乳牛的珍貴性。目前世界上僅約30% 乳牛為純種A2乳牛，因此A2β酪蛋白相當珍貴。

A2β酪蛋白配方奶所含的A2β酪蛋白（A2 beta酪蛋白），消化後生成的「BCM-9」天然溫和不刺激、較容易被人體吸收，A2β酪蛋白配方奶在市場也展現其優勢。

▲陳偉燾醫師指出，A2β酪蛋白配方奶所含的A2β酪蛋白對寶寶的腸道較溫和、不刺激。 圖／陳偉燾醫師 提供

陳偉燾醫師進一步指出，為何A2β酪蛋白配方奶所含的A2β酪蛋白對寶寶的消化過程具有優勢？其實是因為A2β酪蛋白配方奶中的A2β酪蛋白可降低寶寶腸道發炎的機率，減少乳糖不耐1的發生，也讓大便不會那麼硬，使疼痛、脹氣的狀況有所緩解。因此，A2β酪蛋白配方奶中A2β酪蛋白這樣的成分，對寶寶的腸道相對友善。

A2β酪蛋白配方奶擁2大優勢：較不會產生刺激蛋白分子、避免寶寶乳糖不耐１

以珍稀的A2牛製成的A2β酪蛋白配方奶，讓配方延續 A2β-酪蛋白不含刺激蛋白的優點，陳偉燾醫師說明，這樣的A2β酪蛋白配方奶有兩大營養優勢：第一，不會產生誘發嬰兒不適的刺激蛋白分子；第二，讓寶寶腸胃順暢，預防乳糖不耐1，寶寶自然比較不會躁動、哭鬧，也更好照顧。

因此，陳偉燾醫師也表示，家長在為寶寶選購配方奶粉時，建議可考慮選擇由 A2β酪蛋白組成的配方奶，可靠的國際品牌，成分和配方經過臨床驗證尤佳。

除了提醒家長們留意品牌，陳偉燾醫師叮嚀，挑選A2β酪蛋白配方奶還是要以寶寶喝得順為主。

A2β酪蛋白有甚麼優點?• A2 β酪蛋白是天然溫和蛋白質，不釋放刺激蛋白，適合敏感寶寶• 消化生成的BCM-9，降低寶寶腸胃道發炎機率• 能避免寶寶乳糖不耐1，讓寶寶不躁動、哭鬧，更好照顧

A2 β-酪蛋白配方奶搭配親子互動，促進寶寶大腦發展

除了珍貴的母乳外，選擇適合的配方奶粉（譬如A2β酪蛋白配方奶），注意寶寶的飲食與營養攝取，都是家長為寶寶健康成長把關的積極表現。

A2β酪蛋白配方奶已經成為寶寶初探這個世界的一扇門，從國際吹向台灣，從配方珍稀的A2β酪蛋白出發，讓敏感寶寶透過A2β酪蛋白配方奶獲得更多A2β酪蛋白的呵護；另外，營養攝取上，包括神經鞘磷脂、DHA、葉黃素、膽素等，對寶寶發展都有助益。

不過，陳偉燾醫師也觀察，台灣家長常忽略孩子的感受，會搶著「代言」，而不是鼓勵孩子把感受說出口，因此建議家長進行親子互動時，多鼓勵孩子表達，也有助於培植寶寶的學習力。

以自身經驗來說，有3名寶貝女兒的陳偉燾醫師，和孩子有很多肢體的接觸，抱抱、親親是生活的日常，親子若希望拉近距離，要從孩子小的時候就花心思，養成習慣，好配方、好營養（如神經鞘磷脂、DHA、葉黃素、膽素等）加好陪伴，成就好寶寶。

A2β酪蛋白配方奶的A2β酪蛋白好消化，改善寶寶過敏體質！

A2β酪蛋白配方奶延續了A2β酪蛋白溫和不刺激的特性，在消化過程中，不會產生刺激蛋白，可降低寶寶因腸胃不適、或乳糖不耐1而哭鬧的機會，又能緩解寶寶排便不順、脹氣等症狀，因此，這也是為什麼「A2β酪蛋白配方奶風潮」能從紐澳紅到美歐。

陳偉燾醫師最後表示，對於過敏寶寶的家長而言，除A2β酪蛋白配方奶本身好吸收的特性，若以A2β酪蛋白配方奶搭配其他營養攝取與外在刺激，如配方奶中的其他營養素，包括神經鞘磷脂、DHA、葉黃素、鋅，不僅可幫助過敏寶寶調整體質，更能兼顧寶寶學習力與促進大腦發展。

（註1）Nutrients 2015;7:7285-7297