台鐵猴硐段邊坡崩塌搶修近2個月 明清晨恢復正常行車

交通部長林佳龍今早到新北瑞芳猴硐國小前基隆河對岸，了解台鐵邊坡工地搶修進度後表示，經過近2個月搶修，東、西正線通車時間可望在明天清晨都正常通車，讓花東地區春節疏運更為順利。

猴硐國小對岸的台鐵邊坡去年12月4日大面積崩塌，鐵路運輸中斷10天後，台鐵先搶通東正線，雙向行車。西正線原訂2月8日搶通，交通部長林佳龍今天上午8點多到工地，聽取台鐵工務單位簡報。

台鐵搶修工程已進入收尾階段，砸道車已進場施工，目的是將軌框抬升到預定高度，並砸實枕下的石碴。電力維修車接著作業豎立電力桿，架設主吊線、接觸線，接著施做吊掛線及電車線高度偏位調整，做好通車前置作業。