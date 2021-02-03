聽新聞
test
0:00 / 0:00
整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知
農曆新年將至，不少民眾會換新鈔包紅包，有哪些地點可提供換新鈔服務？何時開始換？每人能換多少？因應疫情有無特別規定？本網整理報導，讓您一次了解。
▌何時兌換
‧自2月3日至2月9日（連續5個營業日）
‧兆豐銀行自2月5日起提供酌量服務
▌去哪兌換
‧7大公股銀行：台灣銀行（簡易分行除外）、台灣土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行，全台共371家分行。
‧中華郵政公司全台83家支局。
‧全省兌換地點Google地圖
▌可換多少
‧100元新鈔每人限兌換100張，其餘面額酌量供應。
‧部分銀行ATM放置新鈔，民眾可多利用。
▌防疫措施
‧因應防疫需求，7大公股銀行將實施實名制，民眾在填寫兌換明細單時，需一併填妥個人姓名、電話和兌換日期時間。
▌同場加映 紅包行情
換了新鈔，最大的用途就是拿來包紅包，尤其是百元新鈔，充滿喜氣的紅色最討喜。但紅包到底該包多少，才能不失禮又有情呢？
根據《網路溫度計》調查，給長輩、父母、小孩的紅包數字，可參考以下建議：
‧爺奶級長輩／2200元、3600元、6600元
‧父母、公婆／3600元、6600元、12000元
‧自己小孩／1600元、2000元、3200元
‧熟識親友小孩／1200元、1600元、2000元
‧鄰居、同事小孩／200元、600元、1000元、不包
其實紅包該包多少並沒有一定的標準，建議依自己能力考量而為，不必打腫臉充胖子，最重要的是傳達祝福的心意。金額數字以雙數較吉利，或者可以多換一些百元新鈔，包起來厚厚一疊，感覺誠意十足又有福氣！
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言