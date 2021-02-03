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整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

聯合新聞網 / 綜合報導
過年換新鈔包紅包，增添喜氣。示意圖／ingimage授權
過年換新鈔包紅包，增添喜氣。示意圖／ingimage授權

農曆新年將至，不少民眾會換新鈔包紅包，有哪些地點可提供換新鈔服務？何時開始換？每人能換多少？因應疫情有無特別規定？本網整理報導，讓您一次了解。

▌何時兌換

‧自2月3日至2月9日（連續5個營業日）

‧兆豐銀行自2月5日起提供酌量服務

▌去哪兌換

‧7大公股銀行：台灣銀行（簡易分行除外）、台灣土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行，全台共371家分行。

‧中華郵政公司全台83家支局。

8家金融機構指定新鈔兌換地點一覽表

‧全省兌換地點Google地圖

▌可換多少

‧100元新鈔每人限兌換100張，其餘面額酌量供應。

‧部分銀行ATM放置新鈔，民眾可多利用。

▌防疫措施

‧因應防疫需求，7大公股銀行將實施實名制，民眾在填寫兌換明細單時，需一併填妥個人姓名、電話和兌換日期時間。

紅包該包多少金額，量力而為較好。圖片來源／ingimage
紅包該包多少金額，量力而為較好。圖片來源／ingimage

▌同場加映 紅包行情

換了新鈔，最大的用途就是拿來包紅包，尤其是百元新鈔，充滿喜氣的紅色最討喜。但紅包到底該包多少，才能不失禮又有情呢？

根據《網路溫度計》調查，給長輩、父母、小孩的紅包數字，可參考以下建議：

‧爺奶級長輩／2200元、3600元、6600元

‧父母、公婆／3600元、6600元、12000元

‧自己小孩／1600元、2000元、3200元

‧熟識親友小孩／1200元、1600元、2000元

‧鄰居、同事小孩／200元、600元、1000元、不包

其實紅包該包多少並沒有一定的標準，建議依自己能力考量而為，不必打腫臉充胖子，最重要的是傳達祝福的心意。金額數字以雙數較吉利，或者可以多換一些百元新鈔，包起來厚厚一疊，感覺誠意十足又有福氣！

過年禁忌 春節 紅包

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