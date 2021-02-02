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終於！台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

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終於！ 台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵瑞芳-猴硐邊坡西正線搶修工程，預計2月3日完成搶修，提前恢復全線雙向通車。圖／台鐵提供
台鐵瑞芳-猴硐邊坡西正線搶修工程，預計2月3日完成搶修，提前恢復全線雙向通車。圖／台鐵提供

歷經兩個月搶修，終於要恢復雙向通車。台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修已於12月14日恢復東正線單線雙向通車。台鐵說，因岩盤滑落於西正線上，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，並接續進行邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，原訂於農曆春節前完成西正線搶通作業，經日夜不懈搶修作業，預計可提前於明天完成搶修，恢復雙向通車。

台鐵說，預計明天恢復雙向通車，西正線經過坍方段的第一班車，為清晨4時45分由宜蘭出發到北湖的區間車。5時52分抵達猴硐、5時58分抵達瑞芳。

台鐵表示，交通部林佳龍部長於今日上午第9度視察工程現場，慰勉同仁辛勞，並當場宣布此一好消息。台鐵說，工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，現場人員不畏天氣及施工條件嚴峻進行搶修，現場搶修作業於邊坡保護部分共設置696平方公尺施工構台、49支基樁之排樁擋土牆、174立方公尺繫梁、20支微型樁及土方清運共2500立方公尺，完成後接續施作軌道工程部分，包含軌道鋪設整正、電車線架設、電力及號誌等復原作業，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後恢復西正線通車，並持續以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。

台鐵說，為儘速恢復宜蘭線雙線通車及強化邊坡穏定目標，針對西正線搶修工程廣納專業意見，邀集中華民國大地工程技師公會、台灣世曦工程顧問公司及農委會水土保持局等外部委員，及台鐵局顧問團隊聯合大地工程顧問公司與中棪工程顧問公司等共同討論搶修計畫，並依規畫工序持續管控施工進度，預計將可順利提前於2月3日恢復雙向通車。

台鐵瑞芳-猴硐邊坡西正線搶修工程，預計2月3日完成搶修，提前恢復全線雙向通車。圖／台鐵提供
台鐵瑞芳-猴硐邊坡西正線搶修工程，預計2月3日完成搶修，提前恢復全線雙向通車。圖／台鐵提供
台鐵瑞芳-猴硐邊坡西正線搶修工程，預計2月3日完成搶修，提前恢復全線雙向通車。圖／台鐵提供
台鐵瑞芳-猴硐邊坡西正線搶修工程，預計2月3日完成搶修，提前恢復全線雙向通車。圖／台鐵提供

台鐵 農委會 瑞芳 猴硐

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