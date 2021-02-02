終於！ 台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

歷經兩個月搶修，終於要恢復雙向通車。台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修已於12月14日恢復東正線單線雙向通車。台鐵說，因岩盤滑落於西正線上，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，並接續進行邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，原訂於農曆春節前完成西正線搶通作業，經日夜不懈搶修作業，預計可提前於明天完成搶修，恢復雙向通車。

台鐵說，預計明天恢復雙向通車，西正線經過坍方段的第一班車，為清晨4時45分由宜蘭出發到北湖的區間車。5時52分抵達猴硐、5時58分抵達瑞芳。

台鐵表示，交通部林佳龍部長於今日上午第9度視察工程現場，慰勉同仁辛勞，並當場宣布此一好消息。台鐵說，工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，現場人員不畏天氣及施工條件嚴峻進行搶修，現場搶修作業於邊坡保護部分共設置696平方公尺施工構台、49支基樁之排樁擋土牆、174立方公尺繫梁、20支微型樁及土方清運共2500立方公尺，完成後接續施作軌道工程部分，包含軌道鋪設整正、電車線架設、電力及號誌等復原作業，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後恢復西正線通車，並持續以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。