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今天是立春！好的開始讓你旺整年 要吃什麼、開財運方法一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／stocksnap
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立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示春天開始，從這天一直到立夏，都稱為春季，也是古代所指的春節。今天是「立春」，到底立春有什麼習俗、做什麼會旺呢？跟著聯合新聞網一起來看看吧。

日期：2月3日

起源：立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，也象徵春天來臨，農民必須準備春耕，古代還有「打春牛」民俗活動，立春前一天須將土牛(春牛)抬進皇宮讓皇帝御覽，第二天一大早，內官用五色絲仗鞭牛，有人說是因為牛休息了一個冬天，不鞭策牠會變成懶骨頭，在旁的民眾蜂湧而上爭奪「牛肉」，據說搶到牛肉者，代表有「好采頭」，今年會豐收。

打春牛的禮俗已經很少聽說，進入民國後，政府仍然重視農民，所以特定選定立春這天為農民節，每年農民節都會慶祝，並且表揚傑出農民。

立春要吃什麼？

立春要吃春捲，用餅皮包裹生菜，祈求身體健康，也稱之為「咬春」，也象徵好運和財富。

食物：

預防過敏可以用香草類，趕走皮膚上邪氣；保護腸胃建議加辛香味的食材，如蔥、薑、蒜和九層塔等。

開運方法：

俗話說「一年之計在於春」，新的一年開始可以從春天開始，規劃安排、打好基礎。

命理專家柯柏成也在臉書教大家立春開運法，如果過去一年被衰事纏身、病苦折磨可以使用淨身法，在立春11點-13點用用菊花、艾葉、甘草、榕樹葉、老薑片，每一種各7片，放在熱水浸泡後清潔全身，若能泡澡更好。

想增加財運的話，在立春早上9點-11點，到自己住家南方或西方的已開戶銀行，存入168元、、1680元或16800元，衡量自己經濟存入即可，一直保持到元宵節(2月26日)再動用，可以讓自己的財庫在新的一年有飽滿財氣，若不方便去存款，可以在這個時間放入這個額數到皮包裡。

（民間信仰，僅供參考。）

俗諺：

●立春落雨透清明：立春日若下雨，直到清明前都會多雨。春喜晴不喜雨，尤忌打雷。

●立春打雷，十處豬欄九處空：表六畜不安。

●春霧（音ㄇㄥˊ）曝死鬼，夏霧做大水：春天降霧會放晴，夏天降霧會雨澇成災。

立春

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