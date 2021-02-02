快訊

終於！台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

部桃群聚能守住？春節景點人數管控？陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台10紅害23橘警 今午後東北季風將挾境外汙染來襲

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署上午9時監測，全台有10站紅害。圖／取自空品監測網
環保署上午9時監測，全台有10站紅害。圖／取自空品監測網

環保署上午9時監測，全台有10站紅害，遍布彰化、雲林、嘉義及台南，另有23站橘警位於台南至新北。環保署表示，今天午後東北季風將由北而南帶來境外汙染物，明天中南部位於下風處汙染物累積，局部地區短時間仍可能出現紅害。

環保署表示，今天東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，南部地區位於下風處，易累積汙染物，且清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地面處；過去24小時中國上海地區測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度約每立方公尺66微克，午後東北季風挾帶境外汙染物由北至南移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。

今天各地空品，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

3日起東北季風減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面竹苗以北地區擴散條件較佳；下風處中南部地區需留意汙染物累積情形。中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

4日環境風場仍為偏東風，竹苗以北地區擴散條件仍較佳，中南部地區於清晨及夜間風速較弱，易累積汙染物。中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署 紅害 新北 空汙

延伸閱讀

11縣市低溫特報 吳德榮：明冷空氣減弱、氣溫升

空品不佳！台中彰化3站紅害 台南以北32站橘警

一張圖看天氣！ 周二東北季風增強北部變天轉冷有雨

東北季風增強周二變天 北部雨又來了高溫也驟降

相關新聞

終於！ 台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

歷經兩個月搶修，終於要恢復雙向通車。台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修已...

11縣市低溫特報 吳德榮：明冷空氣減弱、氣溫升

氣象局表示，今天東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，中南部日夜溫差大，明日東北季風減弱，氣溫稍回升；今日台灣北部及東...

全台10紅害23橘警 今午後東北季風將挾境外汙染來襲

環保署上午9時監測，全台有10站紅害，遍布彰化、雲林、嘉義及台南，另有23站橘警位於台南至新北。環保署表示，今天午後東北...

台鐵猴硐段邊坡崩塌搶修近2個月 明清晨恢復正常行車

交通部長林佳龍今早到新北瑞芳猴硐國小前基隆河對岸，了解台鐵邊坡工地搶修進度後表示，經過近2個月搶修，東、西正線通車時間可...

半夜頭暈心悸掛急診 醫師查出一氧化碳中毒救她一家4人

全省已發生多件洗澡時熱水器裝置地點不通風問題，燃燒不完全，一氧化碳中毒意外，台中大甲37歲女子半夜心悸頭暈，大甲光田綜合...

差點跟小鬼一樣…35歲男心臟主動脈剝離 開刀救回一命

一名35歲男性平日患有高血壓並抽菸，日前因頸部突然有疼痛撕裂感，加上胸悶不舒服，急診檢查發現是心臟主動脈剝離。醫師研判，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。