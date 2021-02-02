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全台10紅害23橘警 今午後東北季風將挾境外汙染來襲
環保署上午9時監測，全台有10站紅害，遍布彰化、雲林、嘉義及台南，另有23站橘警位於台南至新北。環保署表示，今天午後東北季風將由北而南帶來境外汙染物，明天中南部位於下風處汙染物累積，局部地區短時間仍可能出現紅害。
環保署表示，今天東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，南部地區位於下風處，易累積汙染物，且清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地面處；過去24小時中國上海地區測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度約每立方公尺66微克，午後東北季風挾帶境外汙染物由北至南移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。
今天各地空品，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。
3日起東北季風減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面竹苗以北地區擴散條件較佳；下風處中南部地區需留意汙染物累積情形。中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
4日環境風場仍為偏東風，竹苗以北地區擴散條件仍較佳，中南部地區於清晨及夜間風速較弱，易累積汙染物。中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
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