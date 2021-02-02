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半夜頭暈心悸掛急診 醫師查出一氧化碳中毒救她一家4人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
婦人一家4口一氧化碳血紅素檢驗均超標。 圖／光田綜合醫院提供
婦人一家4口一氧化碳血紅素檢驗均超標。 圖／光田綜合醫院提供

全省已發生多件洗澡時熱水器裝置地點不通風問題，燃燒不完全，一氧化碳中毒意外，台中大甲37歲女子半夜心悸頭暈，大甲光田綜合醫院急診部醫師彭楷瑜機智察覺，檢驗出她是一氧化碳中毒，才知她一家4口一氧化碳血紅素檢驗濃度都超標，救回女子一家4口。

37歲的婦人日前半夜因心悸、頭暈身體感到不適，打119求救送到大甲光田綜合醫院急診部，急診醫師彭楷瑜懷疑是一氧化碳中毒，安排抽血檢測，發現女子一氧化碳血紅素檢驗濃度為22.1%，中毒程度達輕度，使患者出現頭暈、噁心、嘔吐、無力等症狀。

女子和36歲的丈夫，6歲及8歲的女兒共一家4口同住，醫師立刻請女子的3名同住家人到急診就醫檢驗，雖然3人到院時都沒有明顯不適的症狀，但抽血驗出她丈夫一氧化碳血紅素為25.5%；兩名女兒分別為30.6%以及35.9%，超標情況嚴重。

彭楷瑜表示，幸好及時發現，給予患者百分之百濃度的氧氣，休養後症狀已經改善，4小時內再抽血檢驗，血中一氧化碳血紅素也都已恢復正常值。

光田綜合醫院高壓氧中心吳文宏主任表示，患者持續接受高壓氧治療，可使腦、心臟、肌肉軟組織一氧化碳進一步清除乾淨，避免長期後遺症產生，這名女子感謝光田綜合醫院醫療團隊及早檢驗發現，讓他們獲得妥善治療，保住一家4口的命。

彭楷瑜說，經詢問才知，女子家中的熱水器雖然裝在陽台，但近日因天冷都把陽台窗戶關緊閉，一氧化碳在室內流通到臥室，才會發生中毒意外。

他強調，一氧化碳是無色、無味、無刺激性的氣體，因碳氫化合物如瓦斯、汽油燃燒不完全而產生，中毒較輕者會出現頭暈、頭痛、噁心嘔吐、全身無力等症狀；當中毒較嚴重者，可能出現昏迷、抽蓄、心律不整、心肌梗塞，甚至死亡。

吳文宏表示，當一氧化碳中毒時，第一時間給予高壓氧治療，能改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活，將有相當良好的效果及預後，可減少腦功能及智能退化。

醫師呼籲，冬季是一氧化碳發生的高危險期，寒冷天氣中洗熱水澡一定要注意，家中熱水器如裝在室內，又或在通風不良的室內使用瓦斯爐，都可能因燃燒不完全，產生一氧化碳，民眾須提高警覺，一旦出現頭暈、噁心嘔吐等輕微症狀，需警覺可能是一氧化碳中毒，應爭取時間及早就醫治療，將危害降到最低，防止無法挽回的悲劇發生。

光田綜合醫院急診部醫師彭楷瑜，及時檢驗發現女子一家四4口都一氧化碳中毒。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院急診部醫師彭楷瑜，及時檢驗發現女子一家四4口都一氧化碳中毒。記者游振昇／攝影

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