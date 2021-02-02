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走進上帝的調色盤 南投滿江紅美景不只一處

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
季節限定美景「滿江紅」除在南投縣武界部落現蹤，今年在埔里杷城排洪道也見類似景致。圖／埔里鎮公所提供
季節限定美景「滿江紅」除在南投縣武界部落現蹤，今年在埔里杷城排洪道也見類似景致。圖／埔里鎮公所提供

南投縣仁愛鄉武界部落的濁水溪河床，因正值枯水期，水勢平緩，大片水生植物遍布水面和溪床邊，紅橘綠相間，色彩鮮艷猶如抽象畫，被稱為「上帝的調色盤」，這季節限定美景近期現蹤，吸引遊客朝聖，埔里鎮竟也見這自然界驚奇。

而位在仁愛鄉法治村的武界部落因群山環繞，常見雲海、雲瀑，如同世外桃源，更有「雲的故鄉」美名，還有一線天、摩摩納爾瀑布等天然美景，成國旅熱門景點；入冬枯水期，當地濁水溪「滿江紅」美景更讓人驚嘆，吸引遊客朝聖及攝影。

隨時序進入2月，當地武界橋下最近已能看見「滿江紅」與其他水生植物漂浮在水面上，部落居民說，這陣子溪床整治，因有設溪床便道，溪床樣貌與過去不同，目前「滿江紅」數量還不多，只要不下雨，繼續維持平緩水勢，之後會越長越多。

只不過，堪稱「上帝調色盤」限定美景，南投縣內今年除在武界現蹤，就連埔里南安路的杷城排洪道也見紅綠相間景致，公所表示，杷城排洪道原具蓄水功能，水流和緩，因此常漂浮水生植物，疑因寒流接力襲台，低溫讓「滿江紅」轉紅。

農委會特有生物研究保育中心表示，水面上紅綠相間美景是由「滿江紅」、「水綿」等水生植物所組長，有些民眾會將「滿江紅」當成浮萍或藻類，但它其實是蕨類植物，但因葉綠素遭低溫破壞才會由綠轉紅，變成紅、橘等色，而形成特別景致。

南投縣武界部落季節限定美景「滿江紅」，因色彩鮮豔被稱為「上帝的調色盤」。記者賴香珊／攝影
南投縣武界部落季節限定美景「滿江紅」，因色彩鮮豔被稱為「上帝的調色盤」。記者賴香珊／攝影
季節限定美景「滿江紅」除在南投縣武界部落現蹤，今年在埔里杷城排洪道也見類似景致。圖／埔里鎮公所提供
季節限定美景「滿江紅」除在南投縣武界部落現蹤，今年在埔里杷城排洪道也見類似景致。圖／埔里鎮公所提供
南投縣仁愛鄉武界部落季節限定美景「滿江紅」現蹤，吸引遊客朝聖。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉武界部落季節限定美景「滿江紅」現蹤，吸引遊客朝聖。記者賴香珊／攝影
季節限定美景「滿江紅」除在南投縣武界部落現蹤，今年在埔里杷城排洪道也見類似景致。圖／埔里鎮公所提供
季節限定美景「滿江紅」除在南投縣武界部落現蹤，今年在埔里杷城排洪道也見類似景致。圖／埔里鎮公所提供
南投縣仁愛鄉武界部落季節限定美景「滿江紅」現蹤，被稱為「上帝的調色盤」。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉武界部落季節限定美景「滿江紅」現蹤，被稱為「上帝的調色盤」。記者賴香珊／攝影

低溫 濁水溪 埔里

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