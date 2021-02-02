11縣市低溫特報 吳德榮：明冷空氣減弱、氣溫升

氣象局表示，今天東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，中南部日夜溫差大，明日東北季風減弱，氣溫稍回升；今日台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；氣象局今上午也針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣等11縣市發布低溫特報，提醒今(2日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今東北季風挾帶冷空氣尚未抵達；各地因晴朗、靜風，而有「超強」的輻射冷卻作用，故很多地區的平地最低氣溫仍在10度以下；今夜、明晨即使在冷空氣抵達後，低溫也無法降得這麼低，反而會呈現回升的狀況。

今晨截至6時，各地平地最低氣溫依序如下：苗栗(造橋鄉)7.8度，新竹(峨眉鄉)8.3度，南投(中寮鄉)8.6度，台南(佳里區)8.6度，高雄(內門區)8.7度，雲林(斗南鎮)9.0度，桃園(大溪區)9.8度，嘉義(義竹鄉)9.7度。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天至明(3日)晨迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨的機率；北台灣白天氣溫因雲多、偶降雨而明顯下降，比昨日(26度)降幅將近10度，天氣變化還是很大，應注意，其他地區影響較小，仍為多雲時晴，白天氣溫略降。今日白天起氣溫：北部13至18度，中部12至25度，南部12至26度，東部13至24度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明日白天至周四(4日)冷空氣漸減弱，氣溫漸升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五(5日)至下周一(8日)各地晴朗穩定，白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，應特別注意。

吳德榮也提到，最新各國模式皆模擬，小年夜(10日)前後，有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨；但不同模式所模擬的影響時間並不一致，顯示模擬的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。至於春節的天氣如何？距今更超過10日以上，由於理論的限制，各國模式模擬皆存在很大的誤差，需耐心再等幾天，參考價值才會逐漸提高，沒有操之過急的必要。