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養鵝場驗出禽流感H5N2陽性 高市動保處啟動防疫措施
農委會防檢局1日發布高雄市阿蓮區一處養鵝場在例行性採樣監測中，由農委會家畜衛生試驗所檢出高病原性禽流感H5N2陽性反應。高雄市動物保護處啟動標準作業程序，督導業者完成相關防疫處置工作，提醒養禽業者提高警覺，防範病毒入侵。
家畜衛生試驗所主動監測，監測採樣時鵝隻為12周齡，阿蓮此處養鵝場飼養隻數為500隻。要移動管制時，場內已陸續出售，沒有鵝隻。
動保處指出，上月底執行防檢局例行性主動樣監測計畫，針對轄內養禽場逢機採樣送驗，以監測養禽場環境是否存在禽流感病毒，其中阿蓮區一處養鵝場檢體1日經通報驗出禽流感H5N2陽性，動保處立即前往養鵝場進行清場及移動管制防疫措施。另外調查該案例場半徑1公里內無其他養禽場，半徑1公里至3公里內則有20家養禽場，疫調人員訪查目前皆無異樣，動保處目前已針對該場區及周邊環境進行消毒。
動保處表示，為防堵禽流感病毒傳播，秋冬是禽流感好發季節，請養禽業者務必提高警覺，加強禽場消毒及架設防鳥網等生物安全防護工作，並適時補充家禽營養以提升免疫力因應環境變化。
動保處處長葉坤松表示，如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形者，應主動通報防疫機關，並確實依照「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作。若養禽場未依上述防治措施配合辦理者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。
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