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陽明交大合校！附設醫院簡稱不是「陽交大」 院方曝解答

阿蓮區某鵝場檢出H5N2陽性 高市動保處清場消毒

中央社 / 高雄1日電

高雄市動保處今天指出，阿蓮區一處養鵝場進行例行性採樣監測，經農委會防檢局檢出高病原性禽流感H5N2陽性反應，已經對禽場進行清場及移動管制，並消毒防疫。

動保處指出，於1月22日對養鵝場進行例行性採樣監測並送驗，結果於1月31日出爐，防檢局1日發布訊息確認，阿蓮區一處養鵝場12週齡共有500隻鵝，檢出高病原性禽流感H5N2陽性反應，動保處隨即配合展開清場及防疫措施。

動保處發布新聞稿指出，立即啟動標準作業程序，督導業者完成防疫處置，包括清場及移動管制防疫措施，並對禽場半徑1公里至3公里內20家養禽場做疫調人員訪查，確認無異樣，並針對場區周邊環境消毒。

動保處說秋冬季是禽流感好發季節，並通知及籲請轄內養禽業者提高警覺，加強禽場消毒及架設防鳥網等生物安全防護，適時補充家禽營養以提升免疫力因應環境變化。

動保處提醒業者，如家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應主動通報，並依照公告的「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場生物安全工作；未依法防治，最高裁處新台幣15萬元並限期改善，未改善者被檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽將不予補償。

禽流感 H5N2 高雄市

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