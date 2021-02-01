陽明交大合校 附設醫院簡稱陽大醫院不是「陽交大」

陽明大學、交通大學今天合校，位於宜蘭的陽明大學附設醫院，也改名為「國立陽明交通大學附設醫院」，以前大家習慣簡稱為陽大醫院，院方說，合校後的醫院簡稱仍然叫「陽大醫院」。

陽明交通大學附設醫院歷經省立宜蘭醫院、衛生署宜蘭醫院，民國90年委託台北榮民總醫院經營、97年改制為國立陽明大學附設醫院，隨著陽明大學、交通大學今天合校，醫院也改掛起「國立陽明交通大學附設醫院」的門牌。

不少前往看病的民眾看到長長的新院名，覺得繞口，近來掀起網友討論，有人笑說簡稱「陽交大」俗擱有力，但有人覺得不雅，強調仍是宜蘭人心中的「大病院」或俗稱的「宜蘭醫院」。

今天舉行「國立陽明交通大學附設醫院」啟航典禮，院方表示，如果覺得院名太長，簡稱的話可以說「陽明交大醫院」，或沿用大家目前所說的「陽大醫院」，聽起來會比較親切。