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陽明交大合校 附設醫院簡稱陽大醫院不是「陽交大」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明大學與交通大學今天合校，國立陽明交通大學附設醫院送紅蛋分享喜悅，附設醫院的簡稱仍維持「陽大醫院」，而不是「陽交大」。圖／院方提供
陽明大學與交通大學今天合校，國立陽明交通大學附設醫院送紅蛋分享喜悅，附設醫院的簡稱仍維持「陽大醫院」，而不是「陽交大」。圖／院方提供

陽明大學、交通大學今天合校，位於宜蘭的陽明大學附設醫院，也改名為「國立陽明交通大學附設醫院」，以前大家習慣簡稱為陽大醫院，院方說，合校後的醫院簡稱仍然叫「陽大醫院」。

陽明交通大學附設醫院歷經省立宜蘭醫院、衛生署宜蘭醫院，民國90年委託台北榮民總醫院經營、97年改制為國立陽明大學附設醫院，隨著陽明大學、交通大學今天合校，醫院也改掛起「國立陽明交通大學附設醫院」的門牌。

不少前往看病的民眾看到長長的新院名，覺得繞口，近來掀起網友討論，有人笑說簡稱「陽交大」俗擱有力，但有人覺得不雅，強調仍是宜蘭人心中的「大病院」或俗稱的「宜蘭醫院」。

今天舉行「國立陽明交通大學附設醫院」啟航典禮，院方表示，如果覺得院名太長，簡稱的話可以說「陽明交大醫院」，或沿用大家目前所說的「陽大醫院」，聽起來會比較親切。

院長楊純豪表示，陽大醫院是繼台大醫院、成大醫院後成為全國唯三的國大立大學附設醫院，秉承教學、研究、服務的責任，目前正在籌建的蘭陽院區二期醫療大樓擴建，未來陽大醫院將成為「創新科技智慧醫療」的醫院，造福更多社會大眾。

陽明大學與交通大學今天合校，國立陽明交通大學附設醫院送紅蛋分享喜悅，附設醫院的簡稱仍維持「陽大醫院」，而不是「陽交大」。圖／院方提供
陽明大學與交通大學今天合校，國立陽明交通大學附設醫院送紅蛋分享喜悅，附設醫院的簡稱仍維持「陽大醫院」，而不是「陽交大」。圖／院方提供

陽明交通大學 交大

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