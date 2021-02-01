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蘇花改首度開放大客車走路肩 春節搭客運享票價大優惠

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
交通部公路總局將在春節期間，首度開放大客車可以行駛蘇花改走路肩 ，縮短行駛時間，而且春節搭乘北花客運，乘客可以享票價雙重大優惠。記者戴永華／攝影
交通部公路總局將在春節期間，首度開放大客車可以行駛蘇花改走路肩 ，縮短行駛時間，而且春節搭乘北花客運，乘客可以享票價雙重大優惠。記者戴永華／攝影

交通部決定今年春節期間，首度開放大客車行駛路肩，民眾往返台北及花蓮更省時方式，交通部長林佳龍今天親自搭乘客運體驗，春節期間不但有北花客運來回400元的票價優惠，大年初二到初四加碼「4人成行1人免費」，幾乎接近票價打對折，非常划算。

蘇花改目前只有一線道，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，交通部從春節2月10日起，首度開放大客車行駛路肩，全路段38公里的蘇花改，七成以上的路段寬度達3公尺以上的，開放大客車行走路肩，行駛順利的話，預計可縮短約40分鐘車程。

至於票價優惠方面，北花客運路線視起站點的不同距離，來回車票的原價約500元到600元，春節期間推出來回400元優惠價，足可省下100到200元的車資；大年初二到初四雙重加碼優惠，可享「4人成行1人免費」，算算只有原票價的57到65折，

交通部長林佳龍今天表示，就是要「用盡一切方法，吸引更多人搭乘公路客運」，鼓勵大家過年到東部旅遊，儘量搭乘大眾運輸工具。

據了解，以後只要遇上連續假期而且有塞車的話，交通部公路總局就會開放大客車行駛蘇花改路肩，省時方便，降低小客車的車流量。

交通部公路總局將在春節期間，首度開放大客車可以行駛蘇花改走路肩 ，縮短行駛時間，而且春節搭乘北花客運，乘客可以享票價雙重大優惠。記者戴永華／攝影
交通部公路總局將在春節期間，首度開放大客車可以行駛蘇花改走路肩 ，縮短行駛時間，而且春節搭乘北花客運，乘客可以享票價雙重大優惠。記者戴永華／攝影

票價 春節 蘇花改

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