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春節蘇花改路肩新措施 林佳龍籲搭客運優惠省時

中央社 / 宜蘭1日電

公路總局將在農曆春節首次開放蘇花改路肩於特定時段供大客車通行，交通部長林佳龍今天至蘇花改瞭解相關措施後指出，春節到花東搭乘客運可節省40至60分鐘，還有優惠。

林佳龍下午率公路總局視察蘇花改路段聯稽路檢作業，檢查大客車安全門、緊急逃生口、擊破器及輪胎等設備，並就駕駛人資格加強查核，以確保國人旅遊行車安全。

公路總局表示，農曆春節期間於初二至初四推出東部限定加碼優惠措施，只要4人同行持來回票搭乘國道客運，並搭配購買台灣好行宜花東在地體驗行程套票，或至在地合法飯店（旅宿業）住宿，即提供其中1人國道客運票價免費的優待。

回程時，若搭乘國道客運，檢具台灣好行套票證明、在地合法飯店或旅宿業住宿證明，再折抵新台幣200元。

公路總局也在蘇澳至花蓮路段（即蘇花改），規劃大客車優先措施；非蘇花改路段，包含蘇澳、和平及崇德地區將設置大客車優先道，或藉由改道方式縮短大客車旅行時間。

公路總局指出，農曆春節將首次開放蘇花改路肩於特定時段讓大客車通行，預估從國道5號蘇澳端至花蓮搭乘客運，壅塞時段的行車時間約可比自行開車節省約40至60分鐘。

林佳龍接受媒體聯訪表示，交通部用盡一切方法就是希望大家搭乘國道及公路客運，公路總局也與客運駕駛等公會經3次演練驗證確保行車安全，並模擬可能狀況做好應變，呼籲國人農曆春節期間，若安排到宜花東地區可搭乘公共運輸工具，既省時又省錢。

國道客運 春節 林佳龍

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