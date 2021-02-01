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境外汙染物明來襲 雲嘉南恐「霧濛濛」陷入紅害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

今天彰化、台中多地「霧濛濛」，空品陷入紅害，環保署預報，明天東北季風增強，將挾帶境外汙染物由北至南移入台灣，西半部汙染物濃度容易上升，雲嘉南空品為紅色警示，中部、高屏、金馬為橘色提醒，其他地方普通至良好。

明天東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，南部地區位於下風處，易累積汙染物，且清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地面處。根據過去24小時監測，中國上海測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度約每立方公尺66微克，午後東北季風將挾帶境外汙染物由北至南移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。

環保署表示，明天雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

3日起東北季風減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面竹苗以北地區擴散條件較佳；下風處中南部地區需留意汙染物累積情形，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

4日環境風場仍為偏東風，竹苗以北地區擴散條件仍較佳，南部地區於清晨及夜間風速較弱，易累積汙染物，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署 PM2.5

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