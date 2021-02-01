境外汙染物明來襲 雲嘉南恐「霧濛濛」陷入紅害

名偵探福爾摩斯可說是理性代表，創造這角色的作家柯南．道爾晚年卻篤信鬼魂、精靈等超自然現象。高雄市立美術館日前重新開幕，舉辦美國錄像藝術先鋒東尼．奧斯勒（Tony Oursler）特展，展中首映「莫測高深」一片出於一戰後奧斯勒祖父等人打擊柯南．道爾所深信靈媒的史實，片中可見理性與超自然相抗。

2021-02-01 19:39