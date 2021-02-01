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春節景點人流管制？ 指揮中心明討論是否實施

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情升溫，面對即將到來的春節旅遊人潮，中央疫情指揮中心明將討論是否啟動各大風景區，或主題樂園人潮總量管制警示；觀光局日前表示，相關的方案已經準備好了，等待指揮中心決定後啟動。

指揮中心發言人莊人祥表示，要等待討論過後，才決定究竟要不要啟動。

去年端午連假期間，交通部觀光局為配合中央流行疫情指揮中心，減少連續假期旅遊景區群聚效應，針對國內25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客措施，主題樂園防疫再升級。

當時，交通部觀光局對觀光遊樂業規劃的防疫措施，連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50%，設為疫情期間防疫安全遊客承載量，同時，針對易發生大量遊客湧入的熱門主題樂園， 在連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制，訂定防疫安全承載量A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客，為主題樂園防疫措施再升級。

同時，也要求各主題樂園進行各項防疫措施，除加強環境設施清潔消毒頻率外，並於各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，並備酒精供遊客手部消毒。密閉活動空間則暫時關閉停用，或請遊客戴口罩並配合人數管控始得進入，遊客須保持社交距離。

疫情 連假 觀光局

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