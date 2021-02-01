部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

部桃醫感染新冠肺炎人數不斷增加，居住在北北基桃大生活圈內的民眾人心惶惶，甚至傳出新北民眾團購口罩，卻被廠商因供不應求、準備不及理由取消訂單。對此，台北市藥師公會社區藥局委員會主委王明媛表示，近期實名制口罩確實購買人數增加，但不至於到恐慌現象，但酒精原料有逐漸缺貨情況，「近期熱銷的暖暖包則大缺貨」。

桃園醫院上月中爆發群聚感染，截至目前為止已有10多人遭到感染，不少民眾感到相當憂心。王明媛指出，部桃醫群聚感染事件，確實讓前來藥局購買實名制口罩的人數再度增加，一到時間點就有民眾前來，但並沒有出現如先前排隊爆買、口罩供不應求的情況。

酒精購買數量也增加不少，但由於酒精原料缺乏，一些廠商的酒精價格開始往上飆，未來恐有酒精缺貨情況；另外，近期寒流來襲，民眾也瘋狂搶購暖暖包。

王明媛說，暖暖包進貨情況不像其他物資，缺貨即叫貨，通常都是每年的年初及年終預估年底數量，一次進貨，加上國際航運價格大漲，各店庫存賣完後應不會再進貨。