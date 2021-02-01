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因應春節假期搭車人潮 北捷將視彈性調整班距

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節期間，台北捷運將視人潮情況彈性調整班距。聯合報系資料照
春節期間，台北捷運將視人潮情況彈性調整班距。聯合報系資料照

農曆春節將至，台北捷運因應自2月10日（周三）至2月16日（周二）7天春節假期，將視人潮情況彈性調整班距；另，兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋冰上樂園、捷運北投會館暨逃生體驗營、捷運遺失物中心、捷運商品販售處、台北捷運商品館，也因應春節調整營運時間。

北捷表示，春節7天連假期間，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線等各主線平均班距約5至10分鐘，深夜時段約12分鐘；文湖線平均班距約4至10分鐘，深夜時段約12分鐘；環狀線全日平均班距約9至10分鐘，深夜時段約12分鐘，各捷運系統將視人潮情況彈性調整班距。

除了環狀線各車站、文湖線各車站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放自行車進出外，其他車站均開放民眾攜帶自行車搭乘捷運。

遊憩場館方面，兒童新樂園2月11日除夕當天暫停營運，2月10日小年夜、2月12日初一至2月16日初五，營運時間從上午9時至晚上8時；貓纜2月11日除夕暫停營運，2月10日、2月12日至2月15日初四，營運時間自上午8時30分至晚上10時，2月16日初五營運時間為上午8時至晚上9時。

台北小巨蛋主場館2月11日營運時間為上午9時至晚上6時，2月10日、2月12日至16日營運時間為上午9時至晚間10時；冰上樂園除夕當天暫停營運，2月10日、2月12日至16日營運時間為上午上午9時至晚間10時。

捷運北投會館2月11日至14日共4天暫停營運，其餘日期均正常開放營運，營運時間自上午9時至晚上10時；捷運逃生體驗營2月11日至15日共5天暫停營運，其餘日期均正常開放營運，營運時間自上午9時至下午5時。

捷運遺失物中心2月11日至14日共4天暫停服務，其餘日期（周二至周六），營運時間為午間12時至晚上8時；捷運商品販售處（中山站及忠孝復興站）除夕當天暫停服務，其餘時間自午間12時至晚上7時正常營運。

台北捷運商品館（台北車站）除夕暫停營運，2月12日、13日營運時間為下午1時至晚上9時，2月10日、2月14日至16日，營摁時間為上午10時至晚上9時。

捷運 北捷 春節

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