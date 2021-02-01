春節別在路上過年 公路總局預測車潮提供解方

春節連續假期2月10日起至2月16日共7天，公路總局第二區養護工程處指出，2月10日（小年夜）到11日（除夕）上午出現返鄉旅次，中區台61線、台74線將有大量旅次出現。2月12日（初二）到14日（初三）出現大量觀光遊憩及拜訪親友旅次，車潮出現在台74線及觀光風景地區。2月15日（初四）到16日（初五）多是返回工作地旅次，台61線北上預估午後將有大量車潮。

公路局第二工務段指出，台中地區省道易壅塞路段為台74線快官系統及霧峰系統，預估尖峰日期2月10日小年夜至2月15日初四，尖峰時段上午8點半至下午1點，如果國道3號壅塞無法進入，建議民眾提前改道。

快官系統交流道壅塞，民眾改由彰興路交流道下，接台14丙彰興路再接台14線彰南路往國道3號草屯交流道;改由五權西路交流道下，接環中路至台14線彰南路往國道3號草屯交流道。霧峰系統交流道壅塞，請由大里二交流道下接環河路轉接台63線中投公路再接台14線芬草路至國3草屯交流道。

另國道易壅塞路段的疏運，中部地區國道壅塞，可改走轄區台61線、台74線及台3線等道路，容易找到省道的替代路線，在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換替代路線時，跟著幸福公鹿走。

施工路段為台61線159k+064平面山腳大排橋改建工程，下方平面道路車道縮減為雙向各1車道通行；台17線臨港二號橋改建工程，雙向8車道縮減為北上3車道、南下2車道，用路人行經該路段時請依號誌及指示標誌標線行駛。

武陵櫻花季期間，中橫便道管制路段，因應春節連假及武陵櫻花季車潮，除原本7點、12點、下午4點半在上谷關及德基兩地管制站雙邊放行外，從1月15日起至2月28日止，每週一、五、六、日、增加10點放行(春節期間則每日放行)，春節假期間(2/10-2/16)再增加下午兩點放行，比原本通行時段多了2個時段，如遇到天候狀況不佳或颱風豪雨地震仍將封閉道路管制通行。

公路總局陸續在網站建置即時交通資訊網，道路沿線設置可變資訊標誌、路況廣播及通報專線等資訊，春節期間亦派員留守值班確保交通疏運順暢，相關資訊如下：

1.省道即時交通資訊網：公路總局網站提供即時交通資訊，包括CCTV即時影像、路況事件、壅塞情形等，且增加智

慧型手機查詢即時影像功能，供用路人掌握交通資訊。

2.可變資訊標誌：臺中轄區設置37座可變資訊系統(CMS)，提供最新交通路況及政策宣導。

3.路況廣播：轄區快速公路，每10公里設置警廣路況報導頻道FM94.5，供用路人隨時掌握最新路況。

4.道路維修通報專線：為能更進一步完善道路養護，每5公里設置道路維修專線，臺中工務段電話04-26992580、谷

關工務段電話04-25951224，員林工務段電話0800-000183便於大眾通報路況，工務段24小時均有留守人員值班

接聽。

5.路況查詢及通報：用路人服務中心專線0800-231035。