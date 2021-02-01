疫情加氣候雙重打擊 屏東鴨農無奈只好免費送鴨

屏東近期陸續出現「免費送鴨」消息，分別來自崁頂、內埔、佳冬、潮州等地。至於為何出現免費送鴨的現象，佳冬陳姓鴨農表示，近期受疫情以及氣候的影響，鴨子孵蛋與生蛋率下降，加上飼料成本提升，持續飼養不敷成本，無奈只好免費送養。對此，屏東縣政府農業處呼籲，為防送養成為禽流感破口，因此，鴨農淘汰種蛋鴨時，應送往化製廠處理，切勿任意棄置或送養。

「免費送鴨」訊息，近期不斷出現在臉書屏東的地方社團，內容多半為蛋鴨孵蛋或生蛋率下降，在不敷飼養成本的情況，只好免費送養，其中，崁頂林姓鴨農原定2月3、4日才開放抓取，卻在1月底就全數送光，還有人因此撲空。

同樣貼出「免費送鴨」貼文的佳冬陳姓鴨農表示，近期受疫情以及氣候的影響，鴨子孵蛋與生蛋率下降，國內就連售鴨蛋的旺季也沒賣出好成績，且外銷鴨蛋，以及鴨肉受疫情影響，無法外銷對鴨農來說更是雪上加霜。

陳姓鴨農說，以往有可由屠宰場或焚化爐統一處理，或一隻鴨賣5到10元，後來甚至演變成，要付費請人來收鴨，若自己飼養飼料成本提升，根本不敷成本，只好免費將鴨免費送人。

陳姓鴨農在一月底已經陸續送出5000隻鴨，他還透露，近期有許多鴨農為了降低虧損開始免費送鴨，但陸續接到太多電話不堪其擾，事後就把電話都關機，且疫情已經持續一年以上，仍未見趨緩，短時間內，因成本考量恐怕會暫停飼養。