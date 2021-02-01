車友與愛車同框！鵝鑾鼻燈塔園區開放自行車進入
配合交通部推動2021自行車旅遊年，墾丁國家公園自110年2月1日起至12月31日止，試辦自行車車友牽車購票入園，交通部航港局同步在鵝鑾鼻燈塔設置自行車架，歡迎自行車車友牽車前往燈塔拍照留念。
航港局表示，鵝鑾鼻燈塔位墾丁國家公園園區內，為台灣本島四極點燈塔之一，參觀遊客數是開放燈塔之冠，由於鵝鑾鼻燈塔為「極點慢旅Light up Taiwan」極南點，頗受自行車友歡迎，以往因墾丁國家公園禁止自行車進入，車友無法與愛車一同進入燈塔。
航港局表示，經過交通部協調，墾丁國家公園管理處同意配合2021自行車旅遊年，試辦自行車入園收費計畫，協助推廣自行車旅遊活動，航港局於燈塔園區內設置自行車架，歡迎車友前往參觀。車友應配合墾丁國家公園管理處規定，循指定步道牽車至燈塔，切勿騎乘。
航港局說，為配合提供更友善、健康及安全的自行車騎乘文化與環境，後續將全面檢討於開放燈塔園區內設置自行車架，歡迎車友與愛車一同至燈塔參觀。
航港局表示，鵝鑾鼻燈塔位於台灣最南端的鵝鑾鼻，塔身為白色鐵造圓塔，燈樓面向西南，背山臨海，構築為砲壘形式，圍牆具射擊槍眼，四周壕溝，為全國獨一無二的武裝燈塔。西元1962年改建，換上國內光力最強的旋轉透鏡電燈，是國內光程最遠的燈塔，享有「東亞之光」的美譽。
開放時間，冬令時間(11月1日至3月31日)為上午9時至下午5時，夏令時間(4月1日至10月31日)為上午9時至下午6時，每逢星期一內部整理不開放。
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