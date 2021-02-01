78歲老婦腳底起超大水泡 家屬送醫才知是電暖器燙傷

天氣寒冷，各家醫院燙傷的病人也增加，醫師表示大家都只注意到高溫燙傷，例如被開水燙到，但往往會忽略低溫燙傷，像是長期接觸電暖爐，雖然溫度不像開水那麼燙，但晚上睡覺長時間接觸，也會造成燙傷，特別是糖尿病或中風病患，感覺不靈敏，是燙傷的高危險群。

一名78歲的女患者最近被家屬送到台南市立安南醫院就醫，原因是腳底起了一個大水泡，幾乎占滿整個腳底，家人不知道為何會突然起這麼一個大水泡，由於患者有糖尿病、慢性腎衰竭、腦中風、帕金森氏症長期臥床，醫師懷疑可能是被電暖器燙傷，一問之下才知道是因為最近幾波寒流，患者的家人擔心受凍，而新購紅外線鹵素燈電熱器放在床尾，才會因此被燙傷。

安南醫院急診室醫師柯淇淋表示，患者年紀大又有糖尿病所以末梢感覺異常，在長時間烘烤下，導致腳底三度燙傷，經住院接受整形外科清創及植皮手術治療，已逐漸痊癒。

就燙傷而言，柯淇淋指出有兩件事需要考慮，一是溫度，二是接觸時間。當碰到的東西溫度很高時，就算接觸時間很短也會燙傷，就像炒菜時被鍋子燙傷，只要輕輕一碰就是一個水泡。而另外一種燙傷稱為「低溫燙傷」，就是溫度雖沒有很高，但是接觸時間過長，因此熱度慢慢累積，同樣會導致燙傷發生。低溫燙傷其實在生活中並不少見，比如去海邊玩一上午或下午後，臉部會發紅，身體皮膚會脫皮，這就是曬傷，因此曬傷就是最常見的低溫燙傷。

柯淇淋表示，一般人當在睡覺時會翻身，不舒服也會移動並不會持續接觸熱源，所以在使用電暖器就不需擔心燙傷問題。但是，就中風無法移動病人或有糖尿病病人、手腳麻木有感覺障礙病人、喝醉酒吃安眠藥睡到不省人事的朋友來說，用電暖器就要特別小心，像此類高風險病人，一般是不建議使用電暖器，如真要使用最好使用定時裝置以減少持續使用時間，但更好的選擇是是使用暖氣空調。