公路總局春節疏運 「預測時空圖」估算壅塞時段

為因應春節連假交通，公路總局第二區養護工程處今會同台中區監理所、南投縣政府、縣警局等單位今宣布交通疏運計畫，根據春假特性及歷年交通趨勢，鎖定日月潭、清境、埔里、紫南宮4大壅塞路段，祭出「3隻箭」策略疏導管制交通。

公路總局二工處指出，為加強春節疏導成效，今年統計分析歷年春節交通趨勢及壅塞時段研擬「3隻箭」策略，第1箭時間和空間分流，以「預測時空圖」公布壅塞時間，讓用路人避開，避不開就採空間分流，改走其他替代道路來疏導。

而第2箭將由警方在重要路口站崗指揮或控制號誌，並加強違規取締，確保易壅塞路段及景點周邊交通順暢；第3箭就是祭出各項公共運輸工具優惠，提高其使用率，降低民眾自行開車意願，透過大眾運輸達到載具分流，以暢通交通車流

二工處副處長陳貴芳說，依歷年交通量資料分析，南投在春節易壅塞4大景點路段有，日月潭台21線九龍口至水社、台14甲線霧社至清境農場、國道6號愛蘭交流道台14線路口、台3線及台3丙線竹山紫南宮周邊等路段。

再進階以「預測時空圖」呈現尖峰時段，往日月潭、清境農場預估12至15日（初一至四）上午9時至下午3時，往紫南宮12至16日（初一至五）上午9時至下午5時，自愛蘭交流道往台中12至15日（初一至四）下午2至8時。