桃園－新竹備援管線通水 蔡英文、蘇貞昌見證北水南送

新竹市長林智堅今與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科今一同見證「桃園－新竹備援管線」正式通水，未來將北水南送可支援新竹地區20萬噸。林智堅說，竹科不可一日無電、一日無水，新竹市民更期待喝好水，感謝中央前瞻基礎計畫，解決缺水問題。

為解決每到枯水季缺水的壓力，經濟部進行桃園新竹北水南送管線工程，上周就已進行試運轉，去年一整年都沒有颱風，寶山寶二水庫蓄水率僅25.5%，勉強供應大新竹每天用水56萬噸。未來透過北水南送，石門水庫每天可支援新竹地區20萬噸的原水，對紓解新竹地區水荒有相當大的幫助。

蔡英文表示，北水南送工程證明政府有能力抗旱，解決竹科用水問題，更能吸引企業持續投資；工程更證明只要中央、地方攜手合作，國家一定會更好。未來，大家將持續見證前瞻基礎計畫各項成果，前瞻計畫不僅讓國內基礎建設更加完整，更促進國內需市場，帶動經濟發展。

蘇貞昌表示，全政府投入823億元推動水環境政策，今天通水不只有北水南送，還有位於新竹的緊急海淡設施，目前完工的第一期，每天可提供3千噸，未來第二期落成後將提供1萬3千噸。立法院已經通過全台17條備援水管經費，往後完工後，換舊水管就不用停水，新水管將提高水資源衛生品質，更能防止漏水，幾乎可省下「一座水庫」。

鄭文燦說，桃園透過減少民生用水5%、工業用水7%、休耕、禁止埤塘放水等，將石門水庫蓄水從原來40%多提升到65%，「治水不分顏色、地域，水是國家資源」。將來，水利署還將跨域連通翡翠、石門水庫，將可每年提供石門水庫7千萬噸原水，屆時桃竹科技帶供水將更完善，包括半導體、電子業等將可永續發展。

林智堅表示，感謝前瞻基礎計畫27億建造「北水南送」工程，一勞永逸解決桃竹苗缺水問題。另外，新竹市民盼能「喝好水」、竹科也盼有專管專水，大家都期盼113年竹竹苗備援工程。