迎接春節國旅人潮 高雄監理單位公布疏運措施

受新冠肺炎疫情影響，高雄監理單位評估春節期間，國內旅遊人潮將增加，今公布相關春節疏運措施，如高雄往台北、台中國道客運路線，加開199班次，增加15%以上運能；高墾線也增開34班次客運班車、每日總班次達274班次疏運等。

因應春節將至，高雄市區監理所、高雄區監理所、公路總局第三區養護工程處等單位，今共同公布春節疏運等措施。高雄市區監理所所長陳崑山說，在疫情尚未趨緩，國人不便出國的情況下，今年春節國內旅遊及返鄉人潮預計會創下高峰。

陳崑山說，高雄往台北、台中國道客運路線，由阿羅哈、國光、統聯等客運業者在春節疏運期間原核定的1266 班次外，預計再加開199班次，增加15%以上運能，並也要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

此外，陳崑山說，高雄市相關風景熱點，也會協調市區的客運業者，因應人潮機動加開班次，預估提升整體疏運量20%以上。相關客運場站也會不定期派員去督導防疫工作，如每2小時全面消毒一次，落實旅客量體溫、戴口罩及酒精消毒等。

高雄區監理所副所長翁焜根表示，高雄區監理所所轄的屏東地區有包括墾丁等熱門景點，春節連假7天，也客運業者協調加開班次，高墾線增開34班次、每日總班次達274班次，另也會做好車輛安全檢查及場站消毒等防疫工作。

除了墾丁，高雄區監理所也因應屏東縣政府舉辦的屏東綵燈節、屏東聖誕季、四重溪溫泉季等活動，轄區相關客運業者每日將提供逾199班次的公路客運路線班車行駛如屏東轉運站、枋寮火車站、恆春轉運站等鄰近活動地區的重要運輸站。

此外，高雄區監理所也協調3家客運業者加開高鐵左營站直達台東轉運站的「0999」臨時路線，個人來回優惠票價650元。另公路總局也在春節期間提供90條國道客運提供85折不等優惠、43條台灣好行路線刷卡半價等優惠措施。

公路總局第三區養護工程處預估2月11到15日為旅遊高峰、2月16日為收假高峰，將針對國道10號線終點接台3線、台29線佛陀紀念館、台1線與台17線交會水底寮路口、國道3號南州交流道等易壅塞路段規畫疏導、替代路線等措施；也協調觀光主管單位及地方警力規畫臨時停車場與加強違規取締等。

公路總局第三區養護工程處表示，民眾行駛替代路線時，可循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。