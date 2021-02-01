快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接春節國旅人潮 高雄監理單位公布疏運措施

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
因應春節將至，高雄市區監理所、高雄區監理所、公路總局第三區養護工程處等單位，今共同公布春節疏運等措施。記者蔡孟妤／攝影
因應春節將至，高雄市區監理所、高雄區監理所、公路總局第三區養護工程處等單位，今共同公布春節疏運等措施。記者蔡孟妤／攝影

受新冠肺炎疫情影響，高雄監理單位評估春節期間，國內旅遊人潮將增加，今公布相關春節疏運措施，如高雄往台北、台中國道客運路線，加開199班次，增加15%以上運能；高墾線也增開34班次客運班車、每日總班次達274班次疏運等。

因應春節將至，高雄市區監理所、高雄區監理所、公路總局第三區養護工程處等單位，今共同公布春節疏運等措施。高雄市區監理所所長陳崑山說，在疫情尚未趨緩，國人不便出國的情況下，今年春節國內旅遊及返鄉人潮預計會創下高峰。

陳崑山說，高雄往台北、台中國道客運路線，由阿羅哈、國光、統聯等客運業者在春節疏運期間原核定的1266 班次外，預計再加開199班次，增加15%以上運能，並也要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

此外，陳崑山說，高雄市相關風景熱點，也會協調市區的客運業者，因應人潮機動加開班次，預估提升整體疏運量20%以上。相關客運場站也會不定期派員去督導防疫工作，如每2小時全面消毒一次，落實旅客量體溫、戴口罩及酒精消毒等。

高雄區監理所副所長翁焜根表示，高雄區監理所所轄的屏東地區有包括墾丁等熱門景點，春節連假7天，也客運業者協調加開班次，高墾線增開34班次、每日總班次達274班次，另也會做好車輛安全檢查及場站消毒等防疫工作。

除了墾丁，高雄區監理所也因應屏東縣政府舉辦的屏東綵燈節、屏東聖誕季、四重溪溫泉季等活動，轄區相關客運業者每日將提供逾199班次的公路客運路線班車行駛如屏東轉運站、枋寮火車站、恆春轉運站等鄰近活動地區的重要運輸站。

此外，高雄區監理所也協調3家客運業者加開高鐵左營站直達台東轉運站的「0999」臨時路線，個人來回優惠票價650元。另公路總局也在春節期間提供90條國道客運提供85折不等優惠、43條台灣好行路線刷卡半價等優惠措施。

公路總局第三區養護工程處預估2月11到15日為旅遊高峰、2月16日為收假高峰，將針對國道10號線終點接台3線、台29線佛陀紀念館、台1線與台17線交會水底寮路口、國道3號南州交流道等易壅塞路段規畫疏導、替代路線等措施；也協調觀光主管單位及地方警力規畫臨時停車場與加強違規取締等。

公路總局第三區養護工程處表示，民眾行駛替代路線時，可循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

春節 國道客運 屏東縣政府

延伸閱讀

高雄空品不佳遭抗議 陳其邁回應「PM2.5降低10％」

麻辣花生真菌毒素超標 花蓮縣抽驗春節食品下架2件

春節不怕沒門診 北市部分醫院急診24小時開設

春節南投走春 公路總局預測日月潭、清境、紫南宮夯

相關新聞

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

阿里山全天候攝影機今晨2時左右，捕捉巨大不明物體滑過天際，專家研判應該是火流星，直呼能在平地目睹此景，相當幸運，至於與今...

新冠肺炎疫情升溫 今天起雙鐵、客運禁止飲食

新冠肺炎疫情升溫，今天起雙鐵、客運禁止飲食，高鐵也取消春節自由座。台鐵高鐵都表示，若有生理的特殊需求需服藥，可以喝水，喝...

部桃事件影響口罩銷量瞬間暴增4成 團購訂單遭取消

衛福部桃園醫院感染新冠肺炎人數不斷增加，人心惶惶，口罩爆出大量需求，近幾日至藥局購買口罩的人數大增四成，還有民眾團購28...

菜鳥尾牙中8千被酸爆 網曝「現實面」籲：花小錢消災

正逢歲末年終時節，不少公司近期舉辦尾牙活動，犒賞員工一年辛勞。有一名職場新鮮人表示，他在尾牙上抽到二獎8000元，其他前輩卻酸言酸語說「為誰辛苦為誰忙，就被新人拿走了」，甚至放話暗示要他請客，讓他壓力很大。其他網友建議，可以拿獎金一半出來請客，或是至少要請大家喝飲料，打好關係也避免同事間的流言蜚語。

13縣市發低溫特報 吳德榮：早晚溫差15度 明北台轉濕冷

中央氣象局表示，今天（1日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，清晨局部地區有10度左右低溫發生的機率，西半部日夜溫差大；明天...

桃園－新竹備援管線通水 蔡英文、蘇貞昌見證北水南送

新竹市長林智堅今與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科今一同見證「桃園－新竹備援管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。