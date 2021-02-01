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春節不怕沒門診 北市部分醫院急診24小時開設

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應民眾就醫需求，北市23家醫院及北市聯醫7個院區急診24小時開設。聯合報系資料照
因應民眾就醫需求，北市23家醫院及北市聯醫7個院區急診24小時開設。聯合報系資料照

農曆年即將到來，北市衛生局指出，今年春節自2月10日至16日共計7天，因應民眾過年期間就醫需求，針對轄內醫院進行門診及急診春節、防疫門診及新冠肺炎自費檢驗開設診次，民眾可利用衛福部中央健康保險署APP，查詢住家附近醫療院所開診情況。

在迎接春節之際，衛生局提醒，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關等8大類高感染傳播風險場域時，應保持社交距離、戴口罩、勤洗手，以降低感染風險。

因應民眾春節就醫需求，北市23家醫院及北市聯合醫院7個院區的急診將24小時開設，但北市聯醫林森院區及昆明院區僅提供部分時段門診，不提供急診。

門診部分，各醫院均有調整開設診次，多數醫院於2月10日小年夜至2月16日初五，停止門診或僅提供部分門診，2月17日初六後逐步恢復正常開診。

台大醫院、萬芳醫院、台北榮總醫院於春節期間，部分時段設立防疫門診；台北長庚、三軍總醫院、萬芳醫院、國泰醫院、三總松山分院、台安醫院及北市聯醫（中興、仁愛、和平、陽明）提供部份時段自費檢驗服務。

衛生局提醒，慢性病患者於春節期間，若持有慢性處方箋者，請提早領藥，以免影響權益，並備足藥品、定時服藥。

此外，過年期間若有就醫需求，可多利用衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通」APP，查詢住家附近醫療院所開診情形，就醫時出示「健康存摺」資料供醫師參考，讓醫師迅速有效掌握身體狀況。

民眾也可加入「健保家庭醫師整合照護計畫」會員，透過社區診所和醫院雙向轉診機制，快速獲得治療，省時省力又安心。

另外，春節期間，北市衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）也會堅守崗位，監督北市轄內急救責任醫院運作情形，以利春節期間各縣市及北市轄內各急救責任醫院查詢及相互支援調度。

衛生局 春節

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