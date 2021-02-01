空品不佳！台中彰化3站紅害 台南以北32站橘警

今天北部及中部空品不佳，環保署監測截止中午12時為止，全台3站「紅害」在台中及彰化，另有32站「橘警」分布在台南以北，環保署提醒，中部地區所有族群應減少在戶外活動，北部、雲嘉南地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風面，風速微弱，且清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地面處，目前各地空品，中部部分地區達紅色警示等級，北部、中部、雲嘉南空品區及金門地區主要為「橘色提醒」等級，竹苗、高屏空品區及馬祖地區多為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

2日東北季風稍增強，東北季風將挾帶輕微境外汙染物南下，影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化；迎風面北部地區，擴散條件佳；下風處中南部地區，汙染物仍易累積。中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

3日起東北季風減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面地區擴散條件仍佳；下風處南部地區需留意汙染物累積情形，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。