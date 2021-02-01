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春節南投走春 公路總局預測日月潭、清境、紫南宮夯

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
公路總局預備今年春節預估大量觀光遊憩及參拜走春車潮，將出現在日月潭、清境地區、國6愛蘭交流道以及紫南宮等地。圖／集集分局提供
公路總局預備今年春節預估大量觀光遊憩及參拜走春車潮，將出現在日月潭、清境地區、國6愛蘭交流道以及紫南宮等地。圖／集集分局提供

因應連續假期期間湧入南投地區返家及旅遊交通量，公路總局2月9日至17日共計9天，將實施春節連續假期交通疏運計畫，預估大量觀光遊憩及參拜走春車潮，將會出現在日月潭清境地區、國6愛蘭交流道的台14線，以及紫南宮周邊道路；2月15至16日多為收假返回工作地，呼籲民眾多利用台63線及台14線替代道路。

公路總局表示，依據歷年交通量資料分析，今年春節省道易壅塞監控路段計有，日月潭周邊台21線九龍口至水社路段，台14甲線霧社至清境農場路段，國道6號愛蘭交流道台14線路口，以及台3線及台3丙線竹山紫南宮周邊路段等地，預判2月12日（大年初一）至2月15日（年初四）上午9時至下午15時為尖峰易壅塞時段。

公路總局建議，民眾駕車出遊，最好提前於上午9時以前到達，以避開車潮；若當天入住旅宿者，可於下午4時以後進入，以避開塞車時段；已同時協調警察機關機動性加派警力駐點，依據車流動態手動調整號誌管制，利用可變資訊系統（CMS）宣導最新路況及停車資訊。

今年同時在台21線於國道6號愛蘭交流道往日月潭，完成駕設2座CMS、台14線於國道6號終點至清境之間共有4座CMS，播放至各路段旅行時間及停車場資訊，如停車場已滿，建議民眾改道前往其他觀光景點，部分路段沿線設有螢光黃替代路線指示標誌，導引用路人並就觀光遊憩地區周邊道路，也要求警方針對違規車輛加強取締。

公路總局預備今年春節預估大量觀光遊憩及參拜走春車潮，將出現在日月潭、清境地區、國6愛蘭交流道以及紫南宮等地。圖／仁愛分局提供
公路總局預備今年春節預估大量觀光遊憩及參拜走春車潮，將出現在日月潭、清境地區、國6愛蘭交流道以及紫南宮等地。圖／仁愛分局提供

國道 清境 日月潭

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