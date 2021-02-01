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高鐵今開放自由座改對號座 4分鐘內搶3萬2千多張票

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣高鐵2021春節疏運期間自2月8日至2月16日實施全車對號座，今（1）日凌晨釋出約47萬個自由座更改對號座釋出空位。本報資料照片
台灣高鐵2021春節疏運期間自2月8日至2月16日實施全車對號座，今（1）日凌晨釋出約47萬個自由座更改對號座釋出空位。本報資料照片

台灣高鐵2021春節疏運期間自2月8日至2月16日實施全車對號座，今天凌晨釋出約47萬個自由座更改對號座釋出空位，0時開放訂位後，4分鐘內即完成3萬2千餘張車票訂位，13分鐘內完成8萬6千張訂票，開放訂位32分鐘後，共有13萬餘張車票完成訂位，系統運作一切正常；並提醒乘客，因應防疫，高鐵車廂內除生理需求外，禁止飲食。

台灣高鐵表示，截至今日上午六時止，共完成約17萬1千餘張自由座改對號座完成訂票。總計台灣高鐵春節疏運期間，已售出102萬5千餘張車票。

台灣高鐵表示，為因應自由座位釋出，特別調整相關軟、硬體設定，機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。今凌晨開放訂位後，高鐵公司派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功的旅客，系統均能確保完成服務。

台灣高鐵表示，因應新冠肺炎疫情，車站消毒頻率已提升至每2小時一次，春節疏運期間更將特別增加至每小時一次；同時，高鐵各車站旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫；各車站生飲台型式飲水機已暫時關閉不提供服務。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再進行一次全車消毒，讓旅客安心搭乘。

高鐵 春節

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