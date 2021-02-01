My job is busy 調查局形象Line貼圖上架

為拉近與民眾距離，更接地氣，調查局今天指出，日前推出Line貼圖，例如「My job is busy」，搭配Q版人物造型，營造出活潑忙碌的調查官形象，讓使用者發出會心一笑。

調查局指出，去年開始構思的Line貼圖，並於日前上架，開放給所有人都能使用，Line貼圖在現今社群媒體上早已不可或缺，局長呂文忠為求與民眾接軌，近年推出各種活動，拉近與民眾距離。

這次Line貼圖設計由公共事務室規劃，更加入呂文忠的巧思，使用大量生活用語，以男女調查官為原型製作的調查局形象貼圖，跳脫以往嚴肅的公仔版型，兼具可愛與創意，加上可愛小動物圖騰，讓整份貼圖充滿活潑的氣象，比如謝謝轉成「甘溫」，表示驚訝情緒的貼圖使用「蝦咪」。

貼圖中，也將調查局精神標語，如「打擊犯罪，有你真好」加入，希望民眾熱烈響應下載使用。