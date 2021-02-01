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年節拜拜求神明保佑 消保處提醒買神明燈要注意這些

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

年節將至，行政院消保處與經濟部標準檢驗局合作採樣市售15件市售「神明燈」，檢測查核結果在「品質項目」有1件不符合規定；「標示項目」有11件不符合規定；「重要零組件比對」有2件不符合規定，另有3件無原登錄資料可供比對。行政院消保處已請相關主管機關依法處理在案。

祭祀祖先及神衹是我國民間固有傳統習俗，為表達長年不滅及永放光明之深遠寓意，民眾會購買神明燈置於佛桌或神龕不分晝夜長期點亮，但也常因電源線老化、線路壓迫等問題釀成火災。

消保處指出，去年6至7月間在台北市、台中市及台南市等地共計購樣15件市售「神明燈」進行檢測查核。品質檢測部分由標準局進行關於「構造檢查」、「絕緣阻抗及耐電壓」、「溫升」、「耐熱與耐燃」、「耐濕」、「防電擊之保護」及「電磁干擾」項目檢測；標示查核部分則由標準局及經濟部中部辦公室分別依「商品檢驗法」及「商品標示法」等相關規定協助檢視。

消保處提醒消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」之「神明燈」商品，選購時並應檢視各項標示是否清楚、是否附有中文使用說明書並依說明書使用。使用時並應注意放置於平坦、穩固之場所，避免貢香及其灰燼接觸神明燈及電線，也要避免重物以及桌腳壓到電源線，以免造成電源線短路發生危險。

行政院

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