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新冠肺炎疫情升溫 今天起雙鐵、客運禁止飲食

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
新冠肺炎疫情升溫，今天起雙鐵、客運禁止飲食，高鐵也取消春節自由座。本報資料照片
新冠肺炎疫情升溫，今天起雙鐵、客運禁止飲食，高鐵也取消春節自由座。本報資料照片

新冠肺炎疫情升溫，今天起雙鐵、客運禁止飲食，高鐵也取消春節自由座。台鐵高鐵都表示，若有生理的特殊需求需服藥，可以喝水，喝完水後要把口罩重新戴起來。

台鐵運安處副處長黃國榮表示，台鐵依照疾管署與交通部的公告辦理，今天起列車上全部禁止飲食，除非有生理上的需求，比如服藥、口渴飲水、低血糖，但吃完必須立刻把口罩戴起來；至於觀光列車部分，鳴日號、環島之星等，旅客能在車上用餐區飲食，但仍必須遵守疾管署的秋冬防疫專案規範。

黃國榮表示，列車長會進行巡查，如有不合規定的事宜，會立刻制止；至於春節返鄉南來北往，站票要如何銷售，他表示，為了防疫需求，普悠瑪、太魯閣號每列車只有發售120張站票，至於自強號，只有15張站票。

高鐵公司也提醒旅客，即日起高鐵車廂內禁止飲食，並全面暫停推車販售，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜鹹點心各1份及瓶裝水；旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，要遵守保持社交距離規範，並應於飲、食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵

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