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菜鳥尾牙中8千被酸爆 網曝「現實面」籲：花小錢消災

聯合新聞網 / 綜合報導
新鮮人在尾牙抽中二獎，卻被前輩酸言酸語。 圖片來源／ingimage
新鮮人在尾牙抽中二獎，卻被前輩酸言酸語。 圖片來源／ingimage

正逢歲末年終時節，不少公司近期舉辦尾牙活動，犒賞員工一年辛勞。有一名職場新鮮人表示，他在尾牙上抽到二獎8000元，其他前輩卻酸言酸語說「為誰辛苦為誰忙，就被新人拿走了」，甚至放話暗示要他請客，讓他壓力很大。其他網友建議，可以拿獎金一半出來請客，或是至少要請大家喝飲料，打好關係也避免同事間的流言蜚語。

有網友在論壇「Dcard發文表示，他是一名新鮮人，在職場工作的資歷只有一年，最近換了一家新公司，才剛入職2、3個月，近期公司舉辦尾牙活動，他意外抽中二獎8000元。

他指出，抽中大獎2萬元的前輩大方捐出一半獎金，提供其他同事抽獎。對於他抽中二獎一事，許多前輩都對他酸言酸語，還暗示他要請客，直說「為誰辛苦為誰忙，就被新人拿走了！下禮拜上班，就看你們新人的誠意啦！」

該網友詢問，這些前輩到底是認真還是講講而已，然而他的年終比前輩少，只能靠這筆獎金緩解經濟壓力，因此無法像前輩一樣這麼大方，討好其他人，他該如何打圓場，才能夠在險峻的職場上安穩存活下去。

對此，其他網友直言「他們是認真的」，並建議「拿8000元的一半、4000元出來給大家吃吃喝喝，對同事前輩也不會太失禮，大家開心就好不要太計較啊，你之後在公司才好待」、「拿點小錢出來打點一下囉」、「看你想不想做長久，花一點錢打好關係，一點都不虧」。

對於前輩的行為，不少人感到不適，留言「這種老人蠻討厭的」、「真的是沒辦法控制這世上有這種人」、「很多地方都有這種文化…我們公司中獎的都會請飲料」、「這種人雖然很爛，但第一年還是拿出來請客堵他們的嘴吧」。

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