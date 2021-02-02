春節送禮「超級食物」最貼心 超級營養收服長輩心

超級食物席捲全球，穀物專家桂格特地選用超級食物為原料，推出禮盒型的黑白穀奶，不僅送禮自用兩相宜，營養更升級。 圖／桂格 提供

農曆春節，不少人返鄉探望長輩親友，一定會準備伴手禮，聊表心意，尤其注重健康的時代，面對健康新生活，關鍵在於你挑選的食物。近年「超級食物」席捲全球，包括藜麥、燕麥等食物，營養價值高，連營養師也推薦食用，因此穀物專家桂格特地選用超級食物為原料，推出禮盒型的黑白穀奶、全天然穀珍，還有可以隨身攜帶、輕巧包裝的五麥穀珍，不僅送禮自用兩相宜，營養更升級。

健康從吃對開始 超級食物營養加倍有哪些指標型的超級食物？過往民眾熟悉的營養穀物多是燕麥，由於燕麥富含膳食纖維和蛋白質等營養素，為了健康而食用燕麥已成民眾常有的習慣。

值得一提，素有「營養黃金」之稱的藜麥，這幾年也躍升成超級食物新指標，膳食纖維及營養素十分充沛，對於營養攝取不夠多元，容易缺乏膳食纖維及微量元素的現代人而言，如獲至寶，越來越多食品加入藜麥，讓藜麥儼然成為現在最夯的健康聖品。

桂格五麥穀珍 五種超級食物一次到位超級食物有益健康，該如何一次補充多元的超級食物？營養師推薦桂格的五麥穀珍，添加了藜麥、蕎麥、燕麥、黑麥及大麥五種超級食物，內含豐富膳食纖維、蛋白質及優質碳水化合物，口感層次豐富、對身體負擔少且能延緩飢餓感。

另外不少人都有肚子餓時，想吃點心解饞或需要吃含糖食物提神的經驗？就怕吃進過多的糖分，營養師說五麥穀珍以減糖15%的配方製成，含糖量減少，且有四種口味杏仁堅果、山藥紫芋、黑芝麻糊、松子核桃，以榖物雜糧搭配堅果的營養飲品，富含優質營養素，能維持身體良好生理機能。

食用上，輕巧包裝的五麥穀珍攜帶方便，可以隨時補充營養，可用熱水或冷水快速沖泡，搭配牛奶、豆漿，適合當早餐或下午茶，兼具口味和營養！

黃君聖Sunny營養師。 圖／桂格 提供

五麥穀珍添加藜麥、蕎麥、燕麥、黑麥及大麥五種超級食物，內含豐富膳食纖維、蛋白質及優質碳水化合物，連營養師也推薦。 圖／桂格 提供

送禮首選黑白穀奶 、全天然穀珍 營養全方位迎接春節，桂格也推出適合送禮的「全天然穀珍」和「黑白穀奶」時尚禮盒組，全天然穀珍嚴選全穀食材與綜合堅果，提供國人每日飲食指南的營養來源，且無添加人工添加物，保留完整原味穀物營養。

春節送禮選擇之一，桂格全天然穀珍禮盒，嚴選全穀食材與綜合堅果，且無添加人工添加物，保留完整原味穀物營養。 圖／桂格 提供

此外，桂格另一送禮選擇黑白穀奶，顧名思義就是有黑色和白色的超級食物搭配，黑色的黑十穀奶有黑芝麻、黑藜麥、黑麥、黑豆等十種黑色超級食物；白色是杏仁與燕麥，杏仁可以補充多元植物營養，調節生理機能，燕麥是益菌生來源，含有膳食纖維，幫助腸道蠕動，廣受長輩歡迎。

在營養攝取量部分，黑白穀奶提供國人營養所需，兩種罐裝優質產品經專業營養師調配，一杯就能補充人每日欠缺的三分之一膳食纖維，同時補充每日所需的多元營養素口感滑順好喝，喝完少負擔，伴有濃濃穀香，可以冷沖熱泡，帶來滿滿元氣。

下週即將迎來牛年新春，如果送禮選擇「既體面」又「超營養」的桂格穀物年節禮盒，不僅身體能吃得健康開心、更讓長輩倍覺窩心。

桂格的黑白穀奶內含超過十種超級食物，一杯就能補充人每日欠缺的 1/3 膳食纖維。 圖／桂格 提供

【註1】五麥榖珍系列減糖15%，係指與「桂格奇亞籽麥片-蘋果牛奶」相比，糖含量至少減少15%。

【註2】 國民營養健康狀況變遷調查102-105年成果報告：內容顯示45~47歲男女，每日平均攝取膳食纖維18.2公克，比每日建議攝取量25公克不足約6.8公克。