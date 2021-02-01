13縣市發低溫特報 吳德榮：早晚溫差15度 明北台轉濕冷

中央氣象局表示，今天（1日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，清晨局部地區有10度左右低溫發生的機率，西半部日夜溫差大；明天（2日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，中南部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

氣象局針對全台13縣市發布低溫特報，黃色燈號(寒冷)的縣市包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。

氣象局表示，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(1日)晨雲嘉南附近有低層或霧；各地無降雨。因「超強」的輻射冷卻作用，大部分地區仍出現10度以下的平地最低氣溫。

今晨截至5時33分，以台南(後壁區)8.1度為最低。其他依序為：嘉義(義竹鄉)8.8度，苗栗(頭屋鄉)8.9度，高雄(內門區)9.0度，南投(中寮鄉)9.3度，新竹(峨眉鄉)9.3度，桃園(大溪區)9.8度，花蓮(壽豐鄉)10.1度(會再降、請自行更新)。另外，西部平原也因「超強」輻射冷卻，近地表大氣不斷降溫、相對濕度提高至接近100％，水氣凝結成「霧滴」，而有「輻射霧」的生成，日出後才逐漸消散。

吳德榮說，根據最新(31日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地白天晴朗舒適，高溫可達26度以上，早晚因「超強」的輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差近15度之多，年長者及心血管疾病患者，皆需注意衣著調整。今天白天起氣溫：北部12至26度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。

吳德榮表示，明天至周三(3日)晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨的機率；高溫明顯下降，低溫因少了輻射冷卻作用，不降反升：不過，北台轉濕冷，天氣變化還是很大。其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。周三白天至周四冷空氣漸減弱，氣溫漸升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周五至周日上半天各地持續晴朗穩定，白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差常達15度以上，年長者及心血管疾病患者，應特別注意。周日下午或晚間起，另一波東北季風南下，北部、東半部天氣轉變。