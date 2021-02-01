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疫情下的書展怎麼辦？出版人建議結合觀光與閱讀

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
實體書展可以讓作家與讀者見面、召喚閱讀熱情，出版人認為台北國際書展仍有不可取代的地位。記者陳宛茜／攝影
實體書展可以讓作家與讀者見面、召喚閱讀熱情，出版人認為台北國際書展仍有不可取代的地位。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展已連續兩屆停辦實體書展、改成線上展。在疫情時代，台灣是否還需要大規模的實體書展？多數出版人認為，實體書展可以呼喚閱讀熱情、刺激買氣，有其必要。聯經發行人林載爵認為，疫情限制下本土觀光正熱，台灣可以在各地舉辦文學季和閱讀節，結合觀光與閱讀。

國際書展宣布停辦實體書展後，包括誠品等近40家書店、藝文空間免費提供空間，讓原定在書展舉辦的講座、發表會等閱讀活動轉進，反應熱烈。台北市出版商業公會理事長趙政岷觀察，出版社與讀者熱烈參與這些「展外展」，顯示實體閱讀活動仍無法為線上取代。「一個人看書太孤單」，他認為，閱讀必須「撩撥」，分享會和朗讀會可以喚起閱讀的熱情。若疫情稍緩，他認為台灣今年仍需要一場大型實體書展。

林載爵表示，去年台灣出現網紅推書、直播賣書等新型態線上閱讀活動，但實體閱讀活動仍不可缺。歐美經常在歷史古鎮舉辦文學季或閱讀節，如英國Hay Festival，不僅結合閱讀和觀光，甚至讓文學節成為當地最大產業。他認為，台灣本土觀光去年出現疲態，「文學」可為地方觀光創造新的主題與活力。

趙政岷也認為，書展應該跨時間、跨地域，不只在台北舉辦，也可以增加暑假、世界閱讀日等時間點。他認為，地方其實有不少蚊子館，地方政府只要願意釋出資源，以台灣出版社的活力與創意，一定可以辦出多元豐富的地方閱讀嘉年華。

台北國際書展連停兩年，遠流董事長王榮文認為，書展的形式與功能受到挑戰。結合台灣各出版社資源的台北書展基金會，必須思考新的服務方式、為出版社創造新的舞台。他舉例，書展基金會可以發起「分享你正在閱讀的一本書」活動，邀名人、達人、素人加入分享閱讀經驗，書展基金會成為彙整資訊的平台。

至於明年台北國際書展要怎麼辦？趙政岷表示，經歷兩次「狼來了」，台北書展基金會應該建立一套防疫的標準作業，包括甚麼樣的狀況要停辦？閱讀活動可以轉移到甚麼場地？林載爵則認為，空窗兩年的台北國際書展，明年規模應該更盛大、活潑多元，將書本內容可延伸的主題，如美食、電影統統加入。他建議，把數年前脫離書展的動漫展找回來重新合作，團結力量大。

台北國際書展 疫情 蚊子館

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