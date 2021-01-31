戰鬥吧！7-ELEVEN寶可夢主題店板橋府中店開幕 卡片對戰遊戲、Switch任玩

去年底次世代卡片遊戲機「Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂」在台上市後，即陸續悄悄進駐多家7-ELEVEN，隨著最新一檔寶可夢精品集點送推出，7-ELEVEN更在板橋府中捷運站附近的府中門市（新北市板橋區府中路82號）推出充滿戰鬥氛圍的寶可夢主題店，除了滿滿的寶可夢主題設計，店內還設置了3台Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂機台與1台Switch遊戲主機，首日開幕就引爆滿滿人潮，場面混亂讓現場排隊民眾發文直呼「外面走廊已經轉三排，別再來排隊了！」也有民眾關切防疫隱憂「機臺旁邊是否會提供酒精清潔洗手？」

位於府中門市的寶可夢主題店，整間店以可愛寶可夢元素設計，打造有如一間寶可夢中心一樣，在店外首先看到的是最受歡迎極巨化皮卡丘、噴火龍、拉普拉斯，讓各位寶可夢訓練家們在遠處就能發現主題店。沿著地上的皮卡丘腳印走進店裡，首先會看到座位區印有808隻寶可夢的牆面，讓粉絲可以搜尋自己喜歡的寶可夢，座位區特製的展示桌使用不同的寶可夢影子作為設計，並展示了歷代值得收藏的卡牌，椅子更是以不同的精靈球呈現。抬頭看天花板還能看見最強的寶可夢-無極汰那，整體座位區地板圖樣更還以大型卡牌對戰區作為設計。店裡還有販售Switch的實體機與遊戲片，以及寶可夢精品集點送商品。