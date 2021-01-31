空汙緊急防制辦法門檻擬下修 環團：要有感才有用

環保署有意下修空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，環團表示，近日南部空汙嚴重「紅害」不斷，但也只到一級預警階段，緊急防制辦法中看不中用，現在修法已經太慢，且門檻若僅加嚴一點點也形同沒修，必須下修到「有感」才有用。

近日中南部空汙嚴重，高雄橋頭細懸浮微粒（PM2.5）24小時平均值曾超過每立方公尺70多微克「紅害」等級，卻只達到緊急防制辦法的一級預警，無法強制降載或減排，凸顯目前門檻過高難以適用現狀，不少環團呼籲盡快修正門檻。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，多年前環團就開始抗爭、遊行呼籲下修門檻，現在修法已經太慢，「空有防制辦法但根本用不到」，看不到政府誠意；雖然現在要修法，但如果只加嚴一點點也等於無效，建議幅度要讓民眾「有感」否則沒意義。

葉光芃批評，近日南部空品「紅通通」，空汙嚴重卻不見更高層出來喊話，即使環保署修緊急防制辦法，也只是改善空汙其中一個手段而已，要有通盤考量及更上位思維，例如南部空汙若達到「嚴重惡化」門檻，只降載當地的電廠或工廠也沒效，因為南部是下風處，必須北部及中部等地汙染源都要減少才可避免南部空汙。

業者私下說，過去學者曾研究台灣空汙最大來源是移動汙染源，中火等大型電廠降載或全改用天然氣，對空汙改善也有限，且有些工廠等大型固定汙染源本身就因為環評要求或地方政府協調，會在空汙季自行降載，不用真的等到「嚴重惡化」程度，「現在已經這樣做，加嚴門檻或強制降載也沒差」，應該要針對真正的汙染源管制才有效。