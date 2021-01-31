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明天空品差！中部雲嘉南「紅害」 高屏也危險

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，2月1日環境風場持續為偏東風，西半部位於背風面，風速微弱，且清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地面處；午後風速增強，空氣品質將稍好轉，但中部、雲嘉南空品為「紅色警示」，北部、高屏為「橘色提醒」，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級，其他地方普通至良好。

環保署說，2日東北季風稍增強，東北季風將挾帶輕微境外汙染物南下，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化；迎風面北部地區，擴散條件佳；下風處中南部地區，汙染物仍易累積，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

3日起東北季風減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面地區擴散條件仍佳；下風處南部地區需留意汙染物累積情形，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署 空氣品質

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